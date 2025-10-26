Provincias Unidas, el espacio de los gobernadores

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Provincias Unidas, el partido impulsado por el exgobernador cordobés y actual candidato a diputado Juan Schiaretti, apuesta a ganar bancas en las elecciones legislativas que se realizarán hoy.

Además de Schiaretti, Provincias Unidas está conformado por los mandatarios provinciales Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Valdés (Corrientes), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz),

El armado, que busca presentar un candidato presidencial en 2027, postuló candidatos legislativos en Córdoba, Santa Fe, Jujuy, Santa Cruz, Chubut, Corrientes, Mendoza, La Rioja, Tierra del Fuego, Chaco, San Luis, San Juan, Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Durante el último mes, donde sus integrantes recorrieron todas las provincias en la gira de campaña, lograron consolidar la propuesta federal con "dirigentes y referentes de trayectoria" en cada uno de los distritos.

Así, Provincias Unidas compite con la lista que lleva su nombre en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, La Rioja, Tierra del Fuego y San Luis, mientras en otros distritos participa con otras denominaciones como Ciudadanos Unidos (Ciudad de Buenos Aires); Vamos Chaco (Chaco); Despierta Chubut (Chubut); Vamos Corrientes (Corrientes); Defendamos Mendoza Provincias Unidas (Mendoza); Frente Jujuy Crece (Jujuy); Por Santa Cruz (Santa Cruz) y Hacemos-Provincias Unidas (San Juan).

Los principales nombres que aparecen en las listas como candidatos a diputados son Juan Schiaretti (Córdoba), Florencio Randazzo (Buenos Aires), Margarita Stolbizer (Buenos Aires), Emilio Monzó (Buenos Aires) y Gisela Sclagia (vicegobernadora de Santa Fe).