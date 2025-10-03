Un argentino necesita trabajar más de 16 años para ganar lo que Espert cobró por un trabajo que no hizo

El adelanto de 200.000 dólares que el diputado José Luis Espert admitió haber recibido del empresario detenido por narcotráfico, Federico Machado, por una consultoría que finalmente no se realizó, equivale al sueldo de más de 16 años de un trabajador argentino promedio. La cifra, que el propio candidato libertario justificó como un pago por su actividad privada, expone una abismal desigualdad y pone en perspectiva la magnitud del dinero involucrado en el escándalo.

Tomando como referencia el último dato oficial de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), que en julio de 2025 fue de $1.510.680, se puede calcular el tiempo que le demandaría a un asalariado registrado alcanzar la suma que Espert recibió "por adelantado".

Una vida de trabajo: el cálculo de la desigualdad

El cálculo es contundente y revela la enorme brecha entre los honorarios de la política y la realidad del trabajador medio en Argentina.

El adelanto en pesos: Utilizando un tipo de cambio de $1.500 por dólar (promedio de los valores financieros), los 200.000 dólares que recibió Espert equivalen a $300.000.000 (trescientos millones de pesos).

Sueldos necesarios: Para alcanzar esa cifra, un trabajador que cobra el salario promedio (RIPTE) necesitaría cobrar 198 sueldos completos.

Años de trabajo: Esos 198 sueldos se traducen en 16 años y medio de trabajo ininterrumpido, sin contar aguinaldos y asumiendo que pudiera ahorrar el 100% de sus ingresos.

La comparación resulta aún más impactante al recordar el propio descargo de Espert, quien admitió que el trabajo para la minera guatemalteca finalmente se frustró por la pandemia. Es decir, un argentino promedio debería trabajar casi media vida para ganar el dinero que el diputado recibió como adelanto por una tarea que nunca llegó a ejecutar.