31 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Siniestro vial
Narcotráfico en Salta
Televisión
Bº Palermo 1
IPSS
Marcos Galperin
Peter Lamelas
Javier Milei
paro de controladores aéreos
Tarifas de Luz
Nacionales

Las tarifas de luz y gas aumentarán 3,8% en promedio en noviembre

Los ajustes se aplican desde el 1º de noviembre.
Viernes, 31 de octubre de 2025 17:03
Las tarifas de luz y gas aumentarán en promedio 3,8% desde el 1º de noviembre, según se desprende de las diferentes resoluciones que se publicó hoy la Secretaría de Energía.

La dependencia a cargo de María Tettamanti dictó las normas que rigen los aumentos y de acuerdo a lo expuesto las facturas de gas tendrán un alza de 3,8%.

El cuadro tarifario de la energía se conocerá el lunes, pero será de similar escala.

Los aumentos previstos están por encima de la inflación proyectada de octubre que es de 2,5%.

Además superan en promedio los ajustes salariales ya que la mayoría de los convenios vienen con paritarias por debajo de la inflación.

A esto se suma el ajuste en los combustibles, dado que se dispuso un alza parcial del impuesto que tienen incluido. Resta determinar qué decisión tomarán las petroleras para definir el alza.

Cabe recordar que el gobierno les quitó la obligación de comunicar mes a mes los porcentajes de ajuste.

De esta manera se licúa su efecto en la composición de costos que los registran a lo largo del tiempo y no se incluyen previamente en presupuestos o precios finales.

