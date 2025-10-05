¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Nacionales

José Luis Espert bajó su candidatura a diputado por la provincia de Buenos Aires

El dirigente anunció su retiro de la carrera electoral de octubre en medio de una creciente presión política y mediática por el caso de su cercanía con Fred Machado. Las acusaciones por presuntos hechos de corrupción erosionaron su imagen y complicaron su estrategia electoral.
Domingo, 05 de octubre de 2025 18:49
José Luis Espert confirmó este domingo que decidió bajar su candidatura a diputado por la provincia de Buenos Aires, luego de semanas marcadas por denuncias de corrupción que lo pusieron en el centro de la tormenta política.

El anuncio se conoció a través de un comunicado difundido en sus redes sociales. En su mensaje, Espert no solo oficializó su salida, sino que denunció una "operación claramente orquestada por un sistema que destruyó a la Argentina por décadas".

"Puse a disposición mi renuncia a la candidatura a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires y el Presidente Javier Milei decidió aceptarla", inició Espert en su publicación, confirmando así el adelanto presidencial.

Un "despiadado juicio mediático"

El comunicado de Espert, cargado de críticas hacia quienes lo vincularon con el empresario Fred Machado, calificó el escándalo como un "despiadado juicio mediático hacia mi persona, al que no me seguiré prestando".

El ex candidato libertario aseguró que no tiene "nada que ocultar" y prometió demostrar su inocencia "ante la Justicia, sin fueros ni privilegios". En un claro desafío, afirmó: "El tiempo demostrará que todo esto fue una gran mentira para ensuciar este proceso electoral y así evitar discutir lo que los argentinos tenemos que hacer para cambiar el rumbo de nuestro país".

Llamado a la militancia de La Libertad Avanza

Espert también dedicó un párrafo a los dirigentes y militantes de La Libertad Avanza, pidiéndoles que "no se dejen psicopatear".

"Utilicen cada segundo que queda hasta la elección para explicarle a los argentinos la oportunidad que tenemos por delante, que no podemos dilapidar nuestro esfuerzo, y que este es el único camino posible para recuperar el futuro", instó.

Finalmente, el economista, que días atrás había llorado en una entrevista televisiva responsabilizando a Juan Grabois por la denuncia en su contra, cerró su mensaje con un agradecimiento y una frase de optimismo: "El tiempo demostrará que no somos todos lo mismo. Con afecto y agradecimiento, José Luis Espert".

