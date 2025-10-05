Según una encuesta, el caso Espert afecta la imagen del Gobierno

El escándalo por los vínculos de José Luis Espert con el empresario detenido Federico "Fred" Machado se ha convertido en un "nuevo cisne negro para el oficialismo que amenaza con perforar incluso su núcleo duro". Así lo define una nueva encuesta nacional de la consultora Zuban Córdoba y Asociados, que revela el demoledor impacto que el caso está teniendo sobre la imagen del gobierno de Javier Milei.

El sondeo, realizado a nivel nacional, muestra que una abrumadora mayoría de la sociedad ve con malos ojos el escándalo, no cree en la defensa del candidato y exige su renuncia.

El impacto del escándalo en números

Los datos de la encuesta, realizada entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre, son contundentes y reflejan un rechazo generalizado a la figura de Espert y al manejo de la crisis por parte del oficialismo.

Impacto negativo en el Gobierno: El 76,3% de los argentinos considera que el caso Espert tiene un impacto negativo sobre la gestión de Javier Milei.

Estos números confirman que el escándalo ha escalado más allá de una simple denuncia de campaña para convertirse, según la propia consultora, en uno de los principales factores de la caída en la aprobación del Gobierno y del pesimismo de cara a las elecciones del 26 de octubre.