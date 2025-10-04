¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

4 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Primera Nacional
Osqui Guzmán
Moria Casán
rock nacional
El Galpón
Corte de energía
Central Norte
Muerte dudosa
José Luis Espert
Mundial Sub 20
Nacionales

VIDEO. Jose Luis Espert se quebró, lloró y le echó la culpa de todo a Grabois: "Estoy roto"

Acorralado, el candidato se derrumbó. Acusó al dirigente de hacer un “estrago” con su familia y su nombre. “Adentro estoy muy golpeado”, confesó.
Sabado, 04 de octubre de 2025 20:17
Totalmente quebrado y al borde de las lágrimas, el diputado y candidato de La Libertad Avanza, José Luis Espert, se derrumbó emocionalmente durante una entrevista radial y apuntó directamente contra el dirigente social Juan Grabois como el responsable del "estrago" que, según dijo, vive su familia a raíz de las denuncias que lo vinculan con el empresario narco Federico Machado.

"Estoy pasando un momento muy angustiante", comenzó diciendo en una entrevista con Gabriel Anello, pero rápidamente su voz se quebró al hablar del impacto personal de la acusación. "Adentro yo personalmente te diría muy golpeado, roto te diría, roto, roto por el estrago que este hijo de puta de Grabois y  familia ha hecho con mi familia, con mi nombre", confesó, visiblemente emocionado.

 

 

En el momento más crudo de la entrevista, Espert continuó con su descargo, con la voz entrecortada: "Yo tengo hijos, tengo hermanos, una esposa y esta basura ha hecho lo que ha hecho con mi nombre, que es mi padre... La verdad... Terrible, terrible".

El candidato libertario, que pasó de defenderse con datos y argumentos a mostrar su costado más vulnerable, insistió en que todo se trata de una operación política. "Pasé de ser doctor en economía con 10 a narco, una cosa de loco", lamentó.

"A este juego nos llevan esta manga de delincuentes. Y se lo vamos a pelear. Y le vamos a ganar. Y voy a demostrar en la justicia que la inocencia mía es total en esto", concluyó, no sin antes reafirmar la dureza del momento que atraviesa: "No puedo creer lo que te puede hacer la política".

