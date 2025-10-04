Adorni defendió a Espert: "No se puede acusar de corrupción"

El vocero presidencial, Manuel Adorni, habló ayer luego del video que publicó el diputado José Luis Espert en su cuenta de X, en un intento de explicar sus vínculos con el empresario Federico "Fred" Machado, vinculado al narcotráfico, y anticipó que el legislador deberá aclarar algunos detalles a futuro.

"Es probable que haya cosas que (José Luis Espert) tenga que seguir explicando y que nosotros sintamos que hay cosas que se deban seguir ampliando", sostuvo el vocero en la habitual conferencia de prensa, y sumó: "No hay que tenerle miedo a eso".

En la misma línea, destacó el respaldo del presidente Javier Milei desde su cuenta de X, en apoyo a Espert, y remarcó que la corrupción existen "cuando se hayan malversados fondos públicos o las arcas públicas hayan visto perjudicadas por la actitud de un funcionario" al tiempo que clarificó que "no se puede acusar de corrupción en el ámbito privado".

Pese al respaldo de quien competirá el próximo 26 de octubre por la lista violeta como primer candidato a diputado de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires asegurara, expresó: "Cualquier cuestión se las pueden preguntar y las va a explicar dentro de lo que entiendo que fue dentro de la actividad privada que no lo exime de dar explicaciones".

El mensaje de Manuel Adorni llegó luego de que el legislador asegurara durante un video de 6 minutos que los 200.000 dólares que recibió en campaña, no los obtuvo de Machado sino de una empresa que solicitaba sus "servicios profesionales".

.