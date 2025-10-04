VIDEO. Espert fue grabado en la casa de Fred Machado por el propio empresario, acusado de vínculos con el narcotráfico

El candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, fue grabado en el año 2018 en la casa de Fred Machado en Viedma, en un video que lo muestra relajado y en una situación de confianza con él.

En el video se lo puede ver a Espert distendido mientras toma sol y charla con Machado, quien lo filmó en ese momento en el jardín de su casa, junto a una pileta.

Allí, Fred Machado hace alusión al momento económico que se vivía en el gobierno por aquel entonces conducido por Macri y le pregunta de forma jocosa a Espert si está preocupado por las tasas. "Estoy preocupado por el plan de congelamiento de precios de Macri", contesta en el mismo tono Espert.

Esta filmación sería una prueba más del vínculo cercano que mantuvieron el economista y el empresario, investigado por la Justicia de Estados Unidos por relación con el narcotráfico.

El video fue mostrado en el noticiero conducido por el periodista Eduardo Feimann en la señal de A24.