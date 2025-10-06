El diputado nacional Diego Santilli tomó ayer la posta de la campaña bonaerense de La Libertad Avanza (LLA) tras la salida de José Luis Espert y dijo que dejará "el alma" en las tres semanas que quedan antes de las elecciones del 26 de octubre.

"No nos dejemos correr por los mismos que gobernaron 16 años y llevaron al país al fracaso. El camino es duro, pero es el correcto", señaló Santilli.

En su cuenta de X, el legislador, que estaba tercero pero pasará al primer lugar de la lista, subrayó: "Enfrente, el kirchnerismo, que dejó miseria e inflación".

"Voy a dejar el alma para defender el rumbo y frenar a los que quieren que explote el país", agregó Santilli.

Además, en sus redes, el diputado del PRO reposteó una foto de la "Santilleta", una camioneta ploteada con su cara que utilizó en otras campañas.

"Subite a la Santilleta de la libertad que vamos a dar vuelta la provincia", resaltó el dirigente bonaerense.

El ascenso de Diego Santilli al primer lugar de la lista de candidatos a diputados de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires fue el resultado directo de la aplicación de la normativa vigente tras la renuncia de Espert.

La clave del mecanismo se encuentra en la normativa de reemplazo de candidatos, diseñada para garantizar la paridad de género.

La salida de Espert hace que Santilli pase del tercer al primer puesto, convirtiéndose en la nueva cara de la boleta libertaria en el distrito más importante del país, en virtud de que la Ley de Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política (27.412, de 2017) establece que el renunciante "será reemplazado por la persona del mismo género que le sigue en la lista".