¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
10°
9 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

balotaje en Bolivia
incendios forestales
Caso $Libra
elecciones de octubre
proyecto de test antidroga para funcionarios
Cámara de Diputados de la Nación
campaña de la Libertad Avanza
Caso Transnoa
Ruta 24
balotaje en Bolivia
incendios forestales
Caso $Libra
elecciones de octubre
proyecto de test antidroga para funcionarios
Cámara de Diputados de la Nación
campaña de la Libertad Avanza
Caso Transnoa
Ruta 24

DÓLAR OFICIAL

$1455.00

DÓLAR BLUE

$1475.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Nacionales

$Libra: piden analizar el teléfono de Milei

Busca establecer si hubo mensajes con promotores de la cripto.
Jueves, 09 de octubre de 2025 01:46
Taiano pidió informes del contenido de los celulares.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El fiscal federal Eduardo Taiano, solicitó ayer información de los celulares del presidente Javier Milei, su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y otros 13 implicados en el caso de la criptomoneda $LIBRA, la "memecoin" que fue promocionada en febrero por el mandatario antes de desplomarse horas después y provocar pérdidas millonarias entre inversores de varios países. Busca establecer si existieron mensajes entre el mandatario y los promotores de la criptoestafa Hyden Davis, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.

Taiano reclamó la "totalidad de las conversaciones" de Milei y su hermana con funcionarios y empresarios involucrados en el lanzamiento del criptoactivo el 14 de febrero de este año. En el caso del empresario Novelli y el extitular de la Comisión Nacional de Valores, Sergio Morales, sus celulares ya habían sido incautados en marzo, unos 20 días después de la criptoestafa. El contenido de los dispositivos ya fue "extraído" y está en poder de los investigadores.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD