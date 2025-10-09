Realizan allanamiento en la casa de José Luis Espert en la causa por presunto lavado de dinero

La casa del diputado nacional José Luis Espert esta siendo allanada por las vinculaciones con el empresario acusado por narcotráfico Federico ‘Fred’ Machado y la transferencia de 200.000 dólares a la cuenta del funcionario oficialista. El operativo se produce luego de la aprobación en sesión en Diputados del pedido del juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, de medidas de prueba pedidas para allanar el domicilio y oficinas del libertario. A raíz de la ley de fueros, que les da inmunidad a los funcionarios electos por el voto, la Justicia no tiene facultades para allanar, registrar o secuestrar elementos del domicilio particular o despacho de cualquier legislador, a menos que la Cámara a la que pertenece lo autorice expresamente.

Previo al operativo los abogados de Espert pidieron que la causa en la que está imputado por presunto lavado de dinero pase a los tribunales federales de Comodoro Py, como anticipó Sergio Farella en TN. El planteo, presentado ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi, busca que este le reclame la competencia a su par de San Isidro, bajo el argumento de que ya instruye una causa previa con elementos similares.