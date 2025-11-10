“Decime algo lindo”: Alberto Fernández explicó el origen de la polémica frase

A casi tres años del video que lo mostró junto a Tamara Pettinato en el despacho presidencial y que generó una fuerte controversia en redes, Alberto Fernández volvió a referirse al episodio y sorprendió con una nueva explicación.

Según relató, la escena del “decime algo lindo” estaba dirigida a Ernesto Tenembaum, conductor de radio y excompañero de Pettinato en un programa.

Durante una entrevista en el ciclo Blender, el expresidente recordó el contexto en el que se grabó el video y cómo surgió la idea: “Tamara Pettinato es una amiga mía, a la que quiero entrañablemente. Está casada con un funcionario de mi gobierno, José Glinski. Al igual que su padre, me parece una de las mejores personas que he conocido”, comenzó Fernández.

El exmandatario explicó que ese día la periodista había ido a entrevistarlo para un reportaje destinado a la televisión china.

Antes de grabar, compartieron un almuerzo en la Casa Rosada, momento en el que Fernández quiso hacer una broma interna: “Ese día, Ernesto Tenembaum me había matado en su programa de radio, donde Tamara era panelista. Entonces le dije: ‘Vos me conocés, ¿por qué dejaste que Ernesto me tratara así?’, ahi se me ocurrió hacerle una especie de chicana”.

Según su versión, el famoso fragmento donde se lo escucha decirle “decime algo lindo” tenía un propósito específico: “Le dije ‘vamos a demostrarle a Ernesto que en su programa hay alguien que me quiere mucho’ y de ahí surge esa charla. El video era para él”, explicó.

Entre risas, el conductor del streaming, Tomás Rebord, le preguntó si el periodista alguna vez llegó a ver la grabación. Fernández respondió con humor: “No, nunca lo recibió, porque Tamara nunca dijo lo que yo le pedía. Le tenía que decir algo lindo y no lo hizo”.

El registro, grabado durante su presidencia en la Casa Rosada, mostraba a Fernández y Pettinato en tono distendido. La frase “decime algo lindo” se volvió viral y desató críticas por su contexto institucional.

Ahora, el exjefe de Estado intenta aclarar que el momento, más que un desliz político, fue una broma privada que se malinterpretó públicamente.