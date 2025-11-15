PUBLICIDAD

Coimas en ANDIS
Pescadores furtivos
Accidentes viales
Casta salteña
narcotest para funcionarios
restricción del GNC en Salta
Nacionales

Santilli gana poder en el Gabinete

El Gobierno dividió la secretaría de Daniel Scioli.
Sabado, 15 de noviembre de 2025 01:11
El gobierno del presidente Javier Milei decidió ayer nuevos cambios en los ministerios. Así, habrá una división de la cartera de Turismo y Deportes, que pasará a repartirse entre la Jefatura de Gabinete y el Ministerio del Interior.

Fuentes oficiales señalaron también que el Renaper (Registro Nacional de las Personas) y la administración de los pasos fronterizos quedarán en el Ministerio del Interior, a cargo de Diego Santilli.

De acuerdo a estas nuevas modificaciones, Turismo quedará bajo la órbita de Manuel Adorni dentro de la Jefatura de Gabinete, mientras que Deportes será atribución de Santilli; en tanto, la Secretaría de Ambiente también pasará a manos del ministro coordinador.

Mientras que el hasta ahora secretario de Turismo y Deportes, Daniel Scioli, seguirá en el Gobierno pero en otro rol, todavía no definido, añadieron las fuentes.

Designación

En tanto, y en otros cambios en el organigrama del Poder Ejecutivo, Santilli designó a Gustavo Coria para que lo secunde en el Ministerio del Interior.

Coria, que deberá dejar su banca en la Legislatura bonaerense, es miembro del círculo estrecho del exlegislador del PRO.

Aún en pleno diseño del organigrama, tarea que compromete al segundo de Santilli, el nombramiento formal de Coria como viceministro se verá reflejando en el Boletín Oficial la próxima semana, cuando los cambios conversados con Adorni se hagan formales.

 

