Valle de Sianca: Nuevo presidente en la delegación de la Cámara del Tabaco

Hernán Rodríguez, un productor tabacalero oriundo de la pequeña localidad camposanteña de Cobos, fue elegido por los productores del departamento de General Güemes, como el nuevo presidente de la delegación de la Camada del Tabaco, durante una elección que tuvo lugar el pasado martes 11.

El sufragio dio inicio a las 20.30 extendiéndose hasta las 22, con la participación de un 75% del total de personas empadronadas en condiciones de votar, eligiendo entre dos listas que se presentaron: la lista Blanca encabezaba por Diego López, quién hasta ese momento ejercía la presidencia, y la lista Celeste, encabezada por Hernán Rodríguez, quién obtuvo una diferencia a su favor del 5% de los votos.

"Quiero agradecer a todos los productores tabacaleros por participar de este acto democrático, y en especial a todos aquellos que confiaron en mi persona para que los represente desde ésta Cámara del Tabaco" manifestó Rodríguez.

Los problemas que los productores enfrentan son varios, entre los más importantes se puede contar con la falta de agua de riego: "Desde hace bastante tiempo existe una falla en una de las compuertas del dique Campo Alegre que nos provee del agua para el riego, además, desde la ciudad de Salta están desviando un importante caudal para el consumo de su población, estos dos factores nos genera la pérdida de un 40% de agua, lo que nos afecta mucho. Desde el gobierno provincial existe la promesa de una solución que nunca llega, por la cual debemos seguir luchando" explicó el flamante presidente.

Otro de los grandes problemas es la falta de un precio del tabaco acorde a los gastos que a los productores les genera su producción. "Estamos con un precio muy bajo del tabaco por kilo, las empresas que nos compran siempre tienen una excusa para pagar poco, no importa si el dólar sube o baja, el precio siempre está estancado", dijo Rodríguez.

Este año, debido a dos lluvias importantes caídas durante los meses que se consideran secos, la cantidad de producción en tabaco fue óptima, pero no siempre el factor climático está a favor. "Además de los problemas generales, cada productor tiene un problema particular, mi compromiso es atenderlos a todos, gestionando soluciones en la Cámara del Tabaco a nivel provincial, hay mucho por hacer y estoy seguro que puedo estar a la altura de las circunstancias", finalizó Hernán Rodríguez, quién cuenta con tierras de cultivos en las localidades de Cobos y Betania.

Culminado el escrutinio que arrojó como resultado 45 votos para la lista Blanca que postulaba a Diego López y 55 votos para la lista Celeste de Hernán Rodríguez, en forma inmediata el presidente saliente, previo felicitar al ganador, hizo entrega de todos los papeles de la institución a quién estará a cargo de regir su destino por el próximo período. "Fueron 12 años que estuve al frente de la cámara, ahora dejo todo en manos del nuevo presidente, todos los papeles en orden para que pueda realizar una buena gestión" expresó López.