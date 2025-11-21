PUBLICIDAD

22 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
mundial de robótica
Franco Colapinto
Siniestro vial
Jair Bolsonaro
fas 2025
Abandono de persona
caraguay
muestra de egipto en el bellas artes
médicos detenidos
Nacionales

Patricia Bullrich reiteró su pedido sobre Ley Penal Juvenil: “Vamos a aprobarla”

La ministra de Seguridad y senadora electa impulsa el proyecto que prevé bajar la imputabilidad de los menores a 14 años.
Viernes, 21 de noviembre de 2025 18:09
La ministra de Seguridad y senadora nacional electa, Patricia Bullrich, reiteró este viernes su pedido de aprobar el proyecto de Ley Penal Juvenil, que prevé bajar la edad de imputabilidad a menores de 14 años.

La titular de Seguridad aseguró en sus redes sociales que la iniciativa está “lista para ser tratada” y consideró que estos meses “pusieron en agenda otras ‘prioridades’ antes que la seguridad de los argentinos”.

“Como senadora, en el nuevo Congreso, voy por este objetivo: la vamos a aprobar”, sentenció Bullrich, quien aportó contexto a su nuevo impulso a la medida con el caso de tres menores de José C. Paz y San Miguel que, entre todos, suman “27 delitos en 2025”.

“No son imputables, por lo que la Justicia los libera y siguen cometiendo delitos. El kirchnerismo, como siempre, los defiende”, cuestionó la flamante legisladora por la Ciudad.tVi3ug

La medida que promueve Bullrich busca endurecer el tratamiento que se le da a los menores que cometen delitos con penas y sanciones escalonadas, y la creación de “establecimientos especiales” para jóvenes, entre otros puntos. 

Temas de la nota

