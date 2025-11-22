Monteoliva, la elegida de Bullrich para mantener su influencia en Seguridad

La flamante ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, ejerció hasta este sábado como número dos de Patricia Bullrich y planea continuar su línea al frente de la cartera.

Monteoliva, hasta hoy secretaria de Seguridad, era el reemplazo natural de Bullrich y la elegida de la ahora ex ministra para reemplazarla en el Ministerio.

Esta elección de parte del presidente Javier Mieli demuestra que Bullrich ganó la pulseada a la hora de colocar a alguien de su confianza en Seguridad, sin perder influencia en el área en la que había desembarcado el 10 d diciembre de 2023.

La ahora designada ministra había asumido en la Secretaría de Seguridad en junio de 2024, tras la salida de Vicente Ventura.

Con casi 30 años de experiencia en la gestión pública, Monteoliva es egresada de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba, con un Magíster en Planificación y Gestión del Desarrollo de la Universidad de los Andes, en Colombia.

Durante su carrera se especializó en la gestión de políticas de seguridad y ha trabajado en la mayor parte de los países de América Latina y el Caribe a través del BID, la CAF y otras organizaciones multilaterales.

Fue funcionaria del Gobierno de Córdoba en el Ministerio de Seguridad entre 2021 y 2013, y también directora Nacional de Operaciones de Seguridad en la anterior gestión de Bullrich, entre 2015 y 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri.tVi3ug

También, entre 2020 y 2024 estuvo a cargo de operaciones de seguridad como asesora en Naciones Unidas para el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el PNUD, con destino en Centroamérica.