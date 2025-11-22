Cambios clave en el gabinete de Milei: anunciaron a los nuevos ministros de Seguridad y Defensa

El presidente Javier Milei anunció este sábado cambios en el gabinete nacional con la designación de nuevas autoridades en los ministerios de Seguridad y Defensa. Según informó la Oficina del Presidente mediante un comunicado oficial, Alejandra Monteoliva será la nueva ministra de Seguridad Nacional y el teniente general Carlos Alberto Presti asumirá como ministro de Defensa.

La decisión se da luego de que Patricia Bullrich y Luis Petri dejaran sus cargos para iniciar una nueva etapa en el Congreso de la Nación a partir del 10 de diciembre: Bullrich lo hará desde el Senado y Petri desde la Cámara de Diputados.

En el caso del Ministerio de Seguridad, Monteoliva se desempeñaba hasta ahora como secretaria de Seguridad. Desde el Gobierno destacaron su rol en la implementación de la denominada “Doctrina Bullrich”, enfocada en la lucha contra el narcoterrorismo, las organizaciones criminales y el mantenimiento del orden público.

En el área de Defensa, el nuevo ministro será Carlos Alberto Presti, actual jefe del Estado Mayor General del Ejército. Según destaca el comunicado, se trata del primer militar en llegar al rango más alto de su carrera que asumirá como ministro de Defensa desde el retorno de la democracia, quedando al frente del área responsable de la defensa nacional y de las Fuerzas Armadas.

Desde la Casa Rosada señalaron que ambas designaciones apuntan a garantizar la continuidad del rumbo iniciado el 10 de diciembre de 2023, en materia de seguridad y defensa, y remarcaron la necesidad de contar con Fuerzas de Seguridad y Fuerzas Armadas “firmes, profesionales y despolitizadas”.