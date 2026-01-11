Un intento de suicidio motivó quejas del personal de la cárcel

Días pasados un joven, personal del Servicio Penitenciario perteneciente a la Unidad Carcelaria 2 de Metán, de 33 años de edad, intentó quitarse la vida y terminó internado en el hospital Del Carmen de esa localidad.

Esto motivó encendidas quejas e indignación en algunos trabajadores de ese lugar que anónimamente dieron una entrevista radial que se difundió con la voz distorsionada porque advirtieron que podrían ser sancionados por la superioridad sin son reconocidos.

"Los sueldos son muy bajos, trabajamos todo el año y prácticamente no tenemos descanso porque son más de ocho horas en un ambiente insalubre. El personal que hace guardia trabaja 24 horas y tendrían que tener un descanso de 48 horas, pero actualmente no las tiene", dijeron efectivos del Servicio Penitenciario de Metán al programa El Bueno y el Malo.

"Una persona que recién ingresa no supera los $800.000 de sueldo y un personal que tiene más de 20 años de servicio no supera $1.300.000. A nadie le alcanza, por eso el 90% de todos los que trabajan en la cárcel usan los francos para tratar de trabajar en otra cosa, pero es muy dificil", destacaron.

"No tuvimos respuestas"

Con respecto a si transmitieron estas inquietudes a las autoridades de la Unidad Carcelaria 2 de Metán dijeron que: "En varias situaciones tratamos de hablar estos temas solicitando audiencia con los jefes que manejan los horarios y no tuvimos respuesta nunca porque no hay un contacto directo sino que tiene ser a través de un superior inmediato. Hace ocho meses que venimos planteando que tenemos un descanso de un fin de semana al mes, tenemos que cumplir recargos y no podemos estar con nuestras familias porque son jornadas laborales de 26 horas con descansos solamente de cuatro horas y después nos exigen que estemos lúcidos y atentos".

Aseguraron que en los francos muchas veces tampoco descansan "porque en la Unidad Carcelaria 2 de Metán sacaron una ordenativa por el uso de las carpetas médicas o de asistencia familiar de manera inadecuada y cuando uno usa uno de esos artículos te obligan a cumplir un recargo, un retén que le llaman ellos, de cuatro horas, que se hace en el descanso de 22 a 2 de la mañana y además empiezan a amenazar al personal con traslados".

"Por eso hay personal que no es de Metán y a veces se queda a dormir en la Unidad porque no puede ir y volver porque no le dan los tiempos. Pedimos que se respeten los descansos", remarcaron.

Problemas de salud mental

Con respeto al intento de suicidio de un penitenciario que trabaja en la Unidad Carcelaria 2 de Metán, sostuvieron que por la presión y las duras exigencias que hay en el trabajo hay muchos problemas de salud mental. "Sin ninguna duda es uno de los motivos, muchas veces desde afuera no se ven estas cosas, pero los que trabajamos en estos sabemos el estrés que genera, más los problemas familiares que todos podemos tenemos. Es difícil lidiar con los internos y también con la jefatura que nos castigan y nos exigen mucho más a nosotros. Es inhumano lo que llegan a hacer. Esto se agravó con la llegada del nuevo alcaide, que impuso políticas arbitrarias y sobre todo contra la guardia. Lo que se vive en la Unidad Carcelaria 2 de Metán con los sueldos bajos y la sobrecarga laboral es totalmente injusto", remarcaron los efectivos del servicio penitenciario que accedieron a la entrevista radial, sin que se dieran a conocer sus nombres.