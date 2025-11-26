Crean nueva entidad para "administrar las migraciones"

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich anunció ayer la puesta en marcha de la nueva estructura de Migraciones, presentada como un organismo destinado a "administrar las migraciones" de manera integral, lo que implica trasladar la antigua Dirección Nacional de Migraciones al Ministerio de Seguridad y transformarla en un ente con mayor autonomía. A pocos días de asumir su banca en el Senado, presentó la iniciativa en uno de sus últimos actos de gestión.

Bullrich detalló que de la nueva fuerza participarán "todas las provincias, con una mirada federal", y ponderó la mudanza de esa dependencia de Migraciones del Ministerio del Interior al de Seguridad, con el objetivo final de ejercer una mejor vigilancia de las fronteras con la mira puesta en el ingreso de delincuentes y delitos como el narcotráfico, el terrorismo y la trata de personas.

La funcionaria estuvo acompañada por Alejandra Monteoliva, quien la sucederá en el cargo a partir del 10 de diciembre. El acto funcionó como un traspaso simbólico.

Bullrich destacó que la nueva fuerza permitirá desarrollar una "mejor tarea" porque será un organismo "desconcentrado".

"Queremos lograr una nueva forma de administrar las migraciones logrando algo más integral que una Dirección de Migraciones y avanzar hacia una Agencia Nacional de Migraciones, donde participen los que trabajan en migraciones y colaboren todas nuestras provincias con una mirada federal y nacional", sostuvo la funcionaria.

Mudanza

Al respecto, la futura senadora dijo que "la mudanza del Ministerio del Interior a Seguridad tiene que ver con un diseño como es en todo el mundo" y destacó que la presencia en la región de bandas dedicadas a delitos como el narcotráfico en la Argentina "están muy controladas y en un tamaño reducido".

Hasta el momento el control y patrullaje de las fronteras está repartido entre Gendarmería nacional, Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), pero todo indica que se creará una Policía Migratoria que se encargará de esta tarea.

"La Gendarmería había venido mucho a las ciudades y había una disminución en las fronteras; hoy tiene mucha mas presencia en las fronteras. La Prefectura ha ido a lugares donde no estaba", destacó Bullrich sobre lo realizado en su gestión.