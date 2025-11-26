PUBLICIDAD

26 de Noviembre, Salta, Centro, Argentina
Senado de la Nación
Reforma de las FFAA
cámara de carniceros de Salta
violencia de género
Caso Vicente Cordeyro
Circulo de Médicos de Salta
Nacionales

Optimismo oficialista por Lorena Villaverde

Confían en lograr los votos para que jure como senadora.
Miércoles, 26 de noviembre de 2025 01:22
Lorena Villaverde, a un paso de jurar como senadora.
El oficialismo confia en que podrá conseguir que la legisladora Lorena Villaverde jure el viernes próximo como senadora y que no prospere la impugnación impulsada por el peronismo, señalaron fuentes legislativas.

Los senadores que juren en la sesión convocada para el viernes y aquellos que tienen mandato vigente resolverán con una votación por simple mayoría si la legisladora electa por la minoría de Río Negro podrá o no asumir su banca

El peronismo impulsó la semana pasada una impugnación contra Villaverde que tuvo dictamen "no vinculante" en la Comisión de Asuntos Constitucionales, ante las acusaciones contra la legisladora por tener supuestos vínculos con el empresario acusado de narcotráfico Federico "Fred" Machado y por causas que tuvo en EEUU. La votación se muestra muy pareja ya que el peronismo tiene asegurados 28 votos entre propios y Unidad Federal, mientras que el oficialismo y sus aliados suman 23, con lo cual será clave la posición de radicales y legisladores provinciales.

 

