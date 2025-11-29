Desde diciembre, aumentará el precio del gas natural

El Ministerio de Economía confirmó ayer un nuevo ajuste en el recargo que pagan los hogares por el consumo de gas natural, al fijar en 7,5% el porcentaje aplicado sobre el valor del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST). La actualización se formalizó mediante la Resolución 1909/2025, firmada por el ministro Luis Caputo, y se verá reflejada en las próximas facturas.

La medida se adopta en un contexto en el que el Gobierno busca reforzar los recursos del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, utilizado para sostener el esquema de compensaciones vigente. Según lo indicado, el recargo alcanzará a cada metro cúbico de gas natural de 9.300 kilocalorías que ingrese a la red de transporte en todo el territorio nacional.

La normativa remarca que las empresas comercializadoras deberán trasladar el recargo en su incidencia exacta sobre el precio del gas adquirido en el PIST, por cada metro cúbico vendido. Para el caso del autoconsumo, el monto se calculará a partir del volumen utilizado, el precio promedio ponderado de las ventas y la alícuota fijada por la resolución.

El texto también señala la necesidad de uniformar la aplicación del recargo entre los distintos agentes del mercado para evitar distorsiones y asegurar que el impacto final recaiga en los usuarios residenciales. De acuerdo con el Ministerio de Economía, esta homogeneización permite sostener la estructura del fondo, cuya fuente principal de ingresos proviene del recargo.

En este punto, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), dependiente de la Secretaría de Energía, tendrá a su cargo la adecuación de los procedimientos para que las distribuidoras incorporen el recargo en las facturas de los hogares. La resolución también establece que el 7,50% regirá para los volúmenes consumidos por las propias empresas para su funcionamiento interno.

Subsidio para las garrafas

El Gobierno nacional anunció que reestructurará el régimen de subsidios a las garrafas, que benefician a entre 3 y 4 millones de familias en todo el país. Los cambios, que entrarán en vigor en 2026, estarán alineados con las modificaciones que también afectarán la ayuda estatal en energía eléctrica y gas natural.

De acuerdo a la Secretaría de Energía, se procederá a eliminar el Programa Hogar, a través del cual actualmente se canalizan los subsidios al consumo de garrafas, lo que ocurrirá en un plazo máximo de seis meses.

Desde mediados de 2023, se liberó el mercado y los subsidios cayeron al 8,5% del precio promedio de una garrafa. El Gobierno, para mejorar el control, comenzará a transferir los subsidios a través de billeteras virtuales como Mercado Pago, con un reintegro instantáneo.

También se contempla la participación de los bancos en este proceso.

El subsidio será exclusivo para la compra de garrafas, ya que anteriormente no se podía controlar su uso.