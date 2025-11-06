Carlos Stornelli aseguró que la Causa Cuadernos es la “punta del iceberg” de una vasta operación ilícita

El fiscal federal Carlos Stornelli expresó este jueves su “satisfacción” al referirse al inicio del juicio por la Causa Cuadernos y aseguró que este proceso judicial es la “punta del iceberg” de una vasta operación ilícita.

“Que se haya llegado al juicio oral donde se ventilen todas estas cuestiones es una gran satisfacción después de todos estos años de muchísimo trabajo”, aseguró Stornelli en diálogo con Radio Rivadavia.

En esa línea, el fiscal de la causa que involucra, entre otros, a la expresidenta Cristina Kirchner, dijo que el dinero ilícito detectado es “una parte”, no todo el que se utilizó para maniobras ilegales vinculadas a la obra pública.

“Es lo que hemos podido detectar, quizás la punta del iceberg”, precisó Stornelli sobre una causa que tiene también en el banquillo a gran parte de los empresarios más importantes de la construcción.

Con relación a la posible devolución por parte de los acusados respecto del dinero que pudo haber sido parte de maniobras ilegales, el fiscal sostuvo que no cree que “devolver” sea un verbo que los implicados en la causa conozcan.

“Devolver es un verbo que no creo que conozca ninguno. El asunto es lo que se pudo encontrar e incautar, que es bastante: dinero en el extranjero, empresas incautadas e inmuebles”, describió el fiscal.

Sobre la duración del juicio, Stornelli expresó su aspiración de que el tribunal haga “más intensa” la frecuencia de las audiencias para darle mayor celeridad al proceso.