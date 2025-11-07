PUBLICIDAD

7 de Noviembre
Nacionales

Spagnuolo: los audios son falsos

El exfuncionario pidió la nulidad de la causa por sobornos.
Viernes, 07 de noviembre de 2025 02:08
Diego Spagnuolo, exdirector de Andis.
El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, rompió el silencio y aseguró que los audios sobre presuntos sobornos en la compra de medicamentos son "falsos" y habrían sido manipulados con inteligencia artificial. Su nuevo abogado, Mauricio D'Alessandro, presentó ante la Cámara Federal un pedido de nulidad total de la causa por considerar que se vulneró la intimidad del exfuncionario y que el origen de las grabaciones es ilegal.

D'Alessandro, que asumió la defensa esta semana, afirmó que los registros "fueron editados o creados artificialmente" y pidió que se periten los audios. Sostuvo que la investigación es inválida porque los hechos ya habían sido analizados en una causa anterior archivada por inexistencia de delito, lo que impediría reabrir el caso.

El fiscal Franco Picardi rechazó la solicitud de nulidad y argumentó que los audios no son la única prueba del expediente, además de destacar que no existe evidencia de espionaje ilegal. Fuentes judiciales aclararon que la causa previa fue desestimada, pero sin efecto de cosa juzgada, lo que habilita una nueva pesquisa.

La presentación marca un giro en la estrategia de Spagnuolo, que hasta ahora había mantenido silencio. Su defensa busca excluir las grabaciones y cerrar el caso, mientras la Cámara Federal deberá decidir si los audios siguen siendo válidos o quedan fuera de la investigación.

 

