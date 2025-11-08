El mercado prevé una inflación menor a 30 y un dólar más bajo

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

El dólar se enfriará y la inflación se acelerará en el último tramo del año, según el pronóstico de bancos y consultoras que informan al Banco Central sus proyecciones.

Los 42 bancos y consultoras que participan del Relevamiento de Expectativas del Mercado prevén un dólar más barato y una inflación más alta hasta fin de año.

Los datos están incluidos en el relevamiento REM, la encuesta mensual que organiza la autoridad monetaria.

Los participantes estimaron una inflación mensual de 2,2% para octubre, 3 décimas por encima del relevamiento previo.

Para los últimos meses de 2025 se proyecta una inflación en torno del 2% mensual, y volvería a caer a partir de diciembre hasta alcanzar 1,6% en abril de 2026.

De esta forma, los analistas anticipan que la inflación estará cerrando el año con un IPC acumulado del 29,6%.

El año próximo la inflación cerraría en 18,7% y volvería a bajar en 2027 hasta 10,6%.

En cuanto al dólar, la mediana de las proyecciones de tipo de cambio nominal se ubicó en $1.463 para el promedio de noviembre, 36,50 pesos por debajo de la previsión anterior.

Para el top 10 de analistas, el tipo de cambio promedio esperado para este mes es $ 1.475 por dólar.

Asimismo, los participantes del REM pronosticaron un dólar a $ 1.500 en diciembre, con una variación interanual esperada de 47%, o 3,6 puntos porcentuales menos que previamente. Hacia los próximos 12 meses, la estimación es de $1.697 por dólar.

Actividad económica

A su vez, el conjunto de analistas del REM estimó que en el tercer trimestre del 2025 el Producto Interno Bruto (PIB) ajustado por estacionalidad se habría reducido un 0,5% respecto del segundo trimestre, con una diferencia de 0,1 punto porcentual favorable respecto a la estimación previa.

Se espera también que la actividad económica vuelva a crecer 0,3% en el cuarto trimestre del año -2 décimas menos que en los análisis anteriores- y luego se aceleraría el salto de la economía a 1% trimestral entre enero y marzo de 2026.

Los encuestados estimaron que el PIB real crecerá 3,9% contra el promedio de 2024, , un valor más bajo que lo esperado por el Gobierno, que desde hace tiempo hablaba de un crecimiento del 5% o 5,5%.