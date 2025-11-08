PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
16°
8 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Asamblea en Gimnasia y Tiro
"Primer Congreso Nacional de Educación Física en la Montaña"
Adicciones
feria mundial de shangai
reforma laboral de Milei
Asamblea en Gimnasia y Tiro
"Primer Congreso Nacional de Educación Física en la Montaña"
Adicciones
feria mundial de shangai
reforma laboral de Milei

DÓLAR OFICIAL

$1445.00

DÓLAR BLUE

$1415.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Nacionales

Hogares pagarán más cara la luz que las empresas

Sucederá durante el verano. En las casas el aumento será entre el 3,5% y 4%, mientras en las industrias será del 2,2%. En el invierno se revertirá la situación.
Sabado, 08 de noviembre de 2025 01:37
El Gobierno sigue reduciendo los subsidios eléctricos.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El Gobierno nacional modificó la estructura tarifaria eléctrica y las familias pagarán más por el servicio en los meses de verano que las empresas, situación se revertirá durante el invierno.

El cambio se implementó por la resolución 434/2025 de la Secretaría de Energía publicada en el Boletín Oficial.

La norma fijó los precios mayoristas de noviembre que luego impactan en las facturas de electricidad.

La Secretaría de Energía estableció que los usuarios residenciales pagarán del 1º de noviembre al 30 de abril $ 56.054 y $ 58.281 por megavatio-hora (MWh).

En tanto, los no residenciales (empresas y comercios) abonarán en el mismo período $ 47.310 y $ 51.633. En este caso depende de la relación con la distribuidora y los horarios de consumo.

Los valores tienen impacto nacional y en la región metropolitana se calcula que las facturas sufrirán aumentos entre 3,5 y 4%.

En cambio, de acuerdo a la categoría, las industrias y comercios pueden tener un alza de 2,2% o bajas de hasta 10,3% en el período referido.

La modificación busca reflejar de manera más directa las fuentes de abastecimiento de ambos segmentos.

Los residenciales son abastecidos por formas de generación con precios constantes durante todo el año. Por ejemplo, productores de energía renovable y nuclear que no dependen de los costos del gas y tienen contratos de largo plazo.

En cambio, las industrias y comercios están provistas con electricidad de generadores térmicos que utilizan gas y otros combustibles líquidos, con precios que son más baratos en verano.

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD