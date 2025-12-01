Argentina tiene los juguetes carísimos

El Gobierno nacional dispuso la reducción de los aranceles de importación de 14 categorías de juguetes, incluyendo triciclos, muñecos, patinetas y bloques de construcción para niños. La medida busca aumentar la competencia y alentar la baja de los elevados precios locales en la previa de la temporada navideña.

Según la disposición nacional, la reducción lleva los aranceles del 35% al 20%, alineándolos con el nivel del Mercosur. La decisión revierte un incremento arbitrario que se había mantenido por 13 años.

Abismal diferencia

La medida se justifica en la comparación regional, que establece que Argentina es el país con los juguetes más caros del subcontinente. La diferencia de precios es abismal respecto a Brasil, Chile, México y Colombia:

Muñeco Transformable: El mismo modelo de una franquicia internacional que cuesta $60.000 en Argentina se vende a solo $15.000 en México (un 75% más barato) y a $20.000 en Brasil y Chile (un 67% más barato).

Bloques de Construcción: Un modelo que en Argentina se consigue por $50.000, cuesta hasta un 50% menos ($25.000) en Chile y México.

Muñecas: El mismo producto que se vende a $50.000 pesos en el país, se consigue por $35.000 en Brasil (30% más barato).

Patines Infantiles: Un modelo similar que en Argentina cuesta $87.000, se encuentra a $50.000 en la región (un 42,5% más barato).

La reducción arancelaria dispuesta por el Ejecutivo Nacional busca que el aumento de la oferta internacional presione a la baja los precios locales antes de las compras de fin de año.