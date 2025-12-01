Puja entre LLA y UP por ser la primera minoría en Diputados

Carrera contrarreloj. El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, trabaja en la construcción de la primera mayoría legislativa para antes de este miércoles 3 de diciembre, fecha en la que juran los nuevos legisladores y los bloques renuevan su composición, lo que abre un escenario de tensión con los aliados en el Congreso Nacional -como el PRO-, pero sobre todo con Unión por la Patria que aspira a retener la primera minoría.

Es que en dos días no solo asumirán los nuevos legisladores, también se renuevan las autoridades de la Cámara baja -Martín Menem aspira a ser reelecto en ese cargo-, y la de las comisiones del cuerpo, entre ellas se destaca en este momento la de Presupuesto, que tiene como tarea inmediata el tratamiento del proyecto de ley de Presupuesto 2026.

La tarea consiste en acercar diputados que ideológicamente coincidan con las recetas del Poder Ejecutivo para seguir sumando sillas a La Libertad Avanza y aventajar a Unión por la Patria en la Cámara baja, que enfrenta un proceso de ruptura con algunas fugas.

El principal afectado es Cristian Ritondo, titular de la bancada aliada del PRO, que desde hacía días ve cómo se le escurren los diputados para engrosar las filas violetas.

En las últimas horas, se oficializó el traspaso de los exPRO Verónica Razzini, Lorena Petrovich y Alejandro Bongiovanni, este último recientemente saludado por Patricia Bullrich, la flamante senadora libertaria, quien presidirá el bloque.

Desde el campamento amarillo hacen frente a los embates y anticipan que conformarán un interbloque con partidos aliados sin La Libertad Avanza.

Respecto a los movimientos violetas, en la bancada que lidera Ritondo acusan a Martín Menem de estar "intentando comprar los diputados", y definen la orden de Patricia Bullrich de traspasar a sus legisladores como "un carancheo".

Unión por la Patria

Hasta el momento, el oficialismo cuenta con 94 sillas, detrás de Unión por la Patria que tiene 97, pero que sigue de cerca los pasos de los cuatro catamarqueños que responden al gobernador Raúl Jalil, quienes aún no definieron si se quedarán en el peronismo, si darán el salto al sector violeta, si se sumarán a las provincias norteñas o harán su propio bloque.

En el peronismo también hay una grieta que pone en discusión la continuidad de la conducción kirchnerista, que hoy encabeza Germán Martínez, o su reemplazo por dirigentes alejados de la expresidenta Cristina Kirchner.

Mañana será un día clave para ellos. Antes del mediodía se reunirán los diputados electos y los que tienen mandato vigente para discutir sobre el esquema de conducción que es liderado, además de Martínez, por Cecilia Moreau y Paula Penacca.