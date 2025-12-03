Asunción con tensión: cinco libertarios juraron, desconocieron la banca de López y lanzaron una agenda contra los impuestos y el gasto político

En una mañana lluviosa pero cargada de expectativas, el Concejo Deliberante de la Ciudad de Salta vivió hoy la asunción formal de sus nuevas autoridades. Con un cuerpo renovado por mitades, La Libertad Avanza logró ocupar cinco bancas y se presentó como la primera minoría, anticipando que su rol será “crítico, firme y centrado en el vecino”. Durante la previa del acto, los concejales libertarios dialogaron con El Tribuno y detallaron sus prioridades legislativas, marcando desde el inicio una postura opositora al Ejecutivo municipal.

Erica Castro Nievas: “No venimos a acompañar subas de impuestos”

La concejal Erica Castro Nievas expresó emoción por iniciar su primera gestión, pero dejó en claro que su función será principalmente de control. Señaló que la gente votó a La Libertad Avanza para revisar cómo se administran los recursos y controlar al Ejecutivo municipal, especialmente en un contexto donde según aseguró hay obras, montos y tasas que considera excesivos. Advirtió que muchas partidas presupuestarias no responden a las prioridades reales de los vecinos y que el Concejo debe ser “muy crítico” en esta etapa.

Castro Nievas celebró la baja de la Guardia Urbana, a la que calificó como un gasto innecesario frente a otras urgencias de infraestructura y servicios básicos. Su primer eje, afirmó, será auditar lo ya aprobado y garantizar transparencia en cada trámite legislativo.

Laura Jorge Saravia: “Vamos a exponer quiénes votan a favor del Intendente o de la gente”

La presidenta del bloque libertario, Laura Jorge Saravia, confirmó que el espacio quedó conformado por cinco concejales y reafirmó que Pablo López no integra La Libertad Avanza. Explicó que buscarán los mecanismos legales correspondientes para recuperar esa banca y dejar asentada la postura institucional del espacio.

En cuanto a la agenda legislativa, Saravia adelantó que presentarán un proyecto para derogar la actualización automática trimestral de la unidad tributaria, medida que considera perjudicial para el contribuyente. Aseguró que, aunque sean minoría, quedará en evidencia cada votación y quiénes acompañan al vecino frente a los intereses del intendente Emiliano Durand. La defensa del contribuyente será, insistió, la bandera principal del bloque.

María Florencia León: “Venimos a devolverle el poder al ciudadano que se le negó tanto tiempo”

La concejal debutante María Florencia León afirmó que los vecinos pidieron un cambio profundo, con transparencia y fin del “reciclaje de políticos”. Criticó el estado de muchos barrios, con calles intransitables, falta de iluminación, microbasurales y problemas que a su entender reflejan una mala asignación de recursos.

León criticó la creación de la Guardia Urbana y de nuevas juezas de faltas, cuestionando que el Estado municipal se haya ampliado en vez de optimizar recursos existentes. También denunció lo que considera una “persecución” al vecino por vía de multas que según aseguró aumentaron un 280%. Su compromiso será controlar “peso por peso” del presupuesto y exigir que los fondos lleguen a los barrios más afectados.

Rodrigo Quintero: “Seremos la voz disidente que antes no existía en el Concejo”

El concejal Rodrigo Quintero aseguró que, por primera vez en años, habrá una oposición marcada dentro del Concejo Deliberante. Sostuvo que la ciudadanía fue “contundente” en el voto a nivel municipal y que La Libertad Avanza representa esa demanda de cambio, aunque el oficialismo mantenga la mayoría. Indicó que su bloque buscará frenar aumentos de la unidad tributaria y revisar el manejo de fondos municipales, afirmando que el vecino “hoy paga más impuestos que servicios”.

Respecto a la participación de Pablo López, insistió en que no debería ocupar una banca que según remarcó pertenece a La Libertad Avanza. Consideró que López está allí por un acuerdo con el oficialismo, lo que deja al bloque con una representación menor a la votada. Sobre un eventual juicio político, aclaró que no están dadas las condiciones, ya que la falta moral debe ser “sobreviniente”.

Maximiliano Casasola: “Somos primera minoría y vamos a ser un Concejo totalmente crítico”

El concejal Maximiliano Casasola, quien inicia su primera experiencia legislativa, destacó que milita desde hace años en la batalla cultural. Lamentó que el oficialismo haya impuesto la conformación de autoridades del cuerpo y expresó que hubieran preferido un esquema más equilibrado dada la nueva correlación de fuerzas.

Ratificó la postura del bloque respecto a la situación de Pablo López y señaló que esa banca “perdida” condiciona el peso legislativo que LLA debería tener. Adelantó que buscará integrarse a la Comisión de Hacienda y retomar el proyecto para congelar los aumentos impositivos. Subrayó que el bloque será crítico y que su prioridad será revisar cada movimiento ligado a recursos municipales.

Un Concejo renovado que arranca con tensiones

Con cinco concejales de La Libertad Avanza, un Pablo López cuestionado y un oficialismo mayoritario, el nuevo Concejo Deliberante inicia un período que promete fuerte debate político. Los libertarios ya marcaron agenda: control de obras, revisión del presupuesto y freno a los aumentos impositivos. El oficialismo, en tanto, apuesta al diálogo y a mantener gobernabilidad. Todo indica que el período 2025–2026 será uno de los más intensos de los últimos años en la capital salteña.