Salta: El SMN alerta por fuertes tormentas con granizo y ráfagas lntensas

El tránsito de una jornada de intenso calor a una irrupción de tormentas significativas es la previsión central que ha emitido el SMN para la provincia de Salta, poniendo en foco la necesidad de tomar precauciones. El organismo nacional ha segmentado la advertencia en dos grandes grupos de zonas, con el objetivo de precisar los horarios y la severidad esperada de los fenómenos meteorológicos.

El primer tramo de la alerta amarilla rige entre las 18 y las 00 horas y comprende una vasta geografía que incluye sectores de alta montaña y valles productivos, característicos del corazón de la provincia.

Los departamentos incluidos son:

Puna de Cachi, Puna de La Poma, Puna de Los Andes, Puna de Molinos, Puna de San Carlos y Puna de Cafayate : Las zonas de altura experimentarán el ingreso de la inestabilidad, con la posibilidad de que la precipitación se manifieste en forma de granizo o nieve .

Valles Calchaquíes : La advertencia también se extiende a los Valles de Cachi , Cafayate , Chicoana , La Caldera , La Poma , Molinos , Rosario de Lerma y San Carlos .

Área Metropolitana y cercanías : Afecta directamente a Capital , Cerrillos , Guachipas y La Viña , además de las zonas bajas de Chicoana , La Caldera y Rosario de Lerma .

Transición y Precordillera: Se incluye la zona montañosa de Cafayate y las regiones de Pre Puna de Iruya, Orán y Santa Victoria.

Para todas estas regiones, se prevé que las tormentas aisladas sean de variada intensidad, con algunos núcleos localmente fuertes. Las precipitaciones acumuladas se estiman entre 30 y 50 mm en cortos períodos, un valor que requiere atención por su potencial para generar anegamientos, acompañado por el riesgo de caída de granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 km/h.

La misma franja horaria rige para una importante porción del este y sur, abarcando los departamentos de Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán y Rosario de la Frontera, donde se espera un escenario similar de tormentas fuertes.

El Norte bajo la advertencia desde el mediodía

Una particularidad en el aviso del SMN es la anticipación del fenómeno en el sector norte de la provincia. En los departamentos de General José de San Martín y Rivadavia, y las zonas de Yunga de Iruya, Yunga de Orán y Yunga de Santa Victoria, la alerta amarilla se mantiene vigente desde las 12 hasta las 00 horas.

En este sector se esperan las condiciones más extremas, con tormentas localmente fuertes caracterizadas por lluvias intensas en períodos muy cortos, lo que eleva el riesgo de inundaciones repentinas. Se proyectan acumulados de entre 30 y 60 mm, con la posibilidad de superar este rango de manera puntual. La actividad eléctrica será frecuente, y las ráfagas también podrían exceder los 70 km/h, con una alta probabilidad de granizo ocasional.

Recomendaciones del SMN: Ante la inminencia de fenómenos meteorológicos severos, el SMN aconseja extremar los cuidados, especialmente en zonas de riesgo hídrico o con escaso drenaje. Se recomienda evitar actividades al aire libre, asegurar elementos que puedan volarse, y mantenerse informado a través de los canales oficiales. Si se conduce, disminuir la velocidad y no detenerse debajo de árboles o postes de luz.

¿Cómo sigue el tiempo? Pronóstico extendido para Salta

Más allá de las tormentas esperadas para la tarde y noche de hoy, el panorama climático para los próximos días en la ciudad de Salta capital anticipa un escenario de temperaturas elevadas y una progresiva disminución de la inestabilidad, aunque con la latencia de chaparrones aislados.

El miércoles 3, día en que rige la alerta amarilla, se espera que la máxima alcance los 25°C, con probabilidades de precipitaciones altas (40%-70%) durante todo el día, y una mínima de 18°C.

La tendencia para el resto de la semana es la siguiente: