Pablo López asumió como nuevo concejal de Capital junto a los 10 ediles electos en mayo

El Concejo Deliberante de la ciudad de Salta realizó este miércoles la Sesión Inicial prevista para formalizar la asunción de los concejales electos el pasado 11 de mayo. El acto se desarrolló según lo fijado por la Resolución de Presidencia N°170 y por la Carta Municipal, que establece el procedimiento de inicio de mandato para los nuevos representantes.

Además de la toma de juramento, el cuerpo avanzó en la conformación de los bloques políticos, la definición de sus autoridades y la integración de las comisiones de Labor Parlamentaria y de Disciplina, Juicio Político y Responsabilidad Patrimonial.

La presencia de Pablo Emanuel López, el epicentro político de la jornada

La sesión tuvo un condimento político central: la presencia de Pablo Emanuel López, quien finalmente asumió su banca tras haber sido el concejal más votado de la elección, con 86.632 votos (35,54%). Su participación en el recinto confirmó que no existía impedimento legal para su incorporación, tal como había adelantado el Tribunal Electoral de la Provincia.

López había sido expulsado del Concejo en su anterior mandato por inhabilidad moral, tras la denuncia de extorsión sexual presentada por una ex pareja. El caso tomó notoriedad cuando se conoció un audio en el que se lo escuchaba realizando el pedido que motivó el proceso interno que culminó con su destitución.

Foto: Javier Rueda

Pese a ese antecedente y a su posterior expulsión de La Libertad Avanza, López volvió a postularse este año y obtuvo el mayor caudal electoral de toda la contienda. Por el momento, López ya ocupa su banca y conformará un monobloque propio.

Los concejales que asumieron este miércoles

Además de López, asumieron sus bancas los ediles proclamados por el Tribunal Electoral en el Acta N°8499:

Víctor Manuel Lamberto, María Florencia León, Rodrigo Alfredo Pérez Quinteros, Jesús David Battaglia Leiva, Eliana del Valle Chuchuy, Laura Cecilia Jorge Saravia, Carlos Maximiliano Casasola, Gustavo Farquharson, Erica Yanina Castro Nievas y Laura Zulema García.

Continúan en funciones hasta 2027 los concejales: Alicia Vargas, Darío Madile, Gonzalo Nieva, Agustina Álvarez Eichele, Ángel Ortiz, José García, José Luis Arias, Inés Bennassar, Malvina Gareca y Camila Lobo.