22°
Salta, Centro, Argentina
Faena clandestina

Faena clandestina en Rosario de Lerma: un control rural dejó al descubierto un caso que investiga la Justicia

Un procedimiento de rutina en un camino rural cercano a Finca Las Peras permitió a la Policía Rural encontrar carne vacuna recién faenada, sin sellos ni documentación sanitaria. La Fiscalía confirmó la apertura de una causa penal y secuestró carne, cuero y el vehículo involucrado.
Miércoles, 03 de diciembre de 2025 11:26
El descubrimiento se produjo durante un control vehicular de la Policía Rural en un camino alternativo a Finca Las Peras.
En Rosario de Lerma, una inspección vehicular realizada en un camino alternativo hacia Finca Las Peras derivó en la detección de una faena clandestina que ahora es materia de investigación judicial. Lejos de un operativo espectacular, todo surgió a partir de una sospecha mínima: un vehículo con signos de carga inusual y un acompañante con manchas de sangre.

El episodio ocurrió cuando efectivos de la División Policía Rural y Ambiental de El Carril realizaban controles preventivos en una zona conocida por los pobladores por el tránsito irregular de animales. El Renault gris que intentaba avanzar por uno de los accesos rurales levantó alerta inmediata: había ingresado antes por un camino vinculado al río, utilizado con frecuencia por cuatreros, según describen los vecinos.

Un hallazgo que levantó todas las alarmas

Al detener el auto para identificar a los ocupantes, los policías advirtieron dos elementos que cambiaron por completo el curso del control: el acompañante tenía sangre fresca en las mangas y la suspensión trasera del vehículo estaba visiblemente baja. La mujer que conducía presentó su documentación personal sin inconvenientes; su pareja declaró vivir en barrio San Jorge.

La escena se definió cuando los uniformados solicitaron abrir el baúl. Allí encontraron distintos cortes de un animal vacuno recién faenado, sin sellos de frigorífico, sin guía sanitaria, sin DTE y sin ningún documento que permitiera acreditar propiedad, traslado o destino de la carne. Todo indicaba un proceso de faena reciente y completamente fuera de norma.

Frente a la consulta, el hombre dijo que estaba arrendando una finca cercana y que había carneado una vaquillona que, según él, “no logró parir”. La explicación no fue suficiente. La Oficina de Bromatología de Rosario de Lerma intervino de inmediato y determinó que los productos cárnicos no cumplían con ningún requisito de inocuidad ni condiciones mínimas para el consumo. La carne fue decomisada en el acto para evitar riesgos sanitarios.

Restos frescos, un cuero oculto y más dudas

Para verificar el relato del sospechoso, personal de la Fiscalía Penal y de la Policía Ambiental se trasladó hasta la finca señalada, ubicada a unos mil metros del control. Allí encontraron animales marcados, pero nada que acreditara la presunta propiedad del ejemplar faenado.

Durante la recorrida, una imagen llamó la atención: un cuero sumergido en una acequia, sujeto con alambres, aún con grasa fresca y restos de sangre. El hombre explicó que lo utilizaba para “trabajos artesanales”, aunque no pudo demostrar la procedencia. También hallaron el espinazo del animal, otros restos de la faena reciente y un ternero muerto, que -según su versión- sería la cría que no pudo sobrevivir al parto.

Sin documentación sanitaria, sin autorización, sin guía y sin pruebas claras de propiedad, la situación quedó sellada. El fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Alejandro Escalante, dispuso el secuestro del vehículo, del cuero y de todos los cortes cárnicos. Además, ordenó la demora del acusado y avanzó con el decreto de imputación por presunta violación de las normas de policía sanitaria animal.

Una investigación que recién empieza

El caso ahora transita sus primeras etapas judiciales. La faena clandestina implica no solo el posible hurto o sacrificio ilegal de animales, sino también un riesgo sanitario directo para los consumidores y para toda la cadena productiva de la región.

Con los elementos reunidos y la intervención de organismos sanitarios, la Fiscalía deberá establecer si se trató de una faena doméstica sin habilitación o si existe un circuito más amplio ligado al delito rural, un fenómeno que preocupa especialmente en los departamentos del Valle de Lerma.

