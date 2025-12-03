El depredador detrás de la pantalla: Condena en Orán a un hombre que acechaba menores en línea

El Distrito Judicial Orán puso punto final a un caso alarmante que ilustra la creciente amenaza de los delitos digitales: la ciberdelincuencia y el acecho a menores en entornos virtuales. La sentencia, dictada por el juez Aldo Primucci, recayó sobre un hombre de 32 años, cuya identidad se mantiene bajo reserva legal, que utilizó la inocencia de los videojuegos online como vía para cometer graves delitos sexuales.

La investigación se inició a partir de la denuncia de una madre en Buenos Aires, cuya hija de 12 años había entablado contacto a través de un popular videojuego con un supuesto "adolescente de 15". Pronto, la comunicación escaló a un nivel inapropiado, y el adulto, desde Orán, comenzó a solicitar a la niña el envío de imágenes con contenido íntimo (grooming).

La rápida acción de la familia y la consecuente intervención judicial fueron cruciales. El caso quedó en manos de la fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, quien llevó adelante la compleja pesquisa que permitió identificar y ubicar al agresor en Salta.

La prueba contundente del material incautado

Si bien la imputación inicial se centró en el delito de grooming (un delito que castiga la incitación a actos sexuales por parte de un adulto hacia un menor de edad), el verdadero alcance de la actividad delictiva se reveló tras el secuestro y peritaje de los dispositivos electrónicos del condenado.

Las pericias informáticas realizadas en el equipo arrojaron un resultado escalofriante: se encontró material de abuso sexual y/o explotación infantil. Este hallazgo agravó significativamente la situación legal del hombre, demostrando que su accionar no se limitaba a una única víctima.

En una audiencia de juicio abreviado, el acusado confesó la autoría de los delitos de grooming y tenencia de material de abuso sexual infantil. El juez Primucci, con el acuerdo de las partes, dictó una pena de tres años de prisión de ejecución condicional.

Pena y mecanismos de control

La condena impuesta no es solo un castigo, sino también un mecanismo de control estricto:

Ejecución Condicional: El condenado deberá cumplir una serie de reglas de conducta durante el tiempo que dure la pena.

Tratamiento Psicológico: Se le impuso la obligatoriedad de someterse a tratamiento psicológico especializado dada la naturaleza de los hechos cometidos.

Registro Genético: Será inscripto en el Banco de Datos Genéticos para un control y seguimiento futuro.

La resolución en el Distrito Judicial Orán marca un precedente importante en la lucha contra la pedofilia digital en la provincia, destacando la necesidad de contar con fiscalías especializadas que puedan rastrear y judicializar los complejos delitos que se cometen en el anonimato de la web. Este tipo de fallos refuerza el mensaje de que la tecnología no es un escudo para la impunidad.