Cómo se repartió el poder en el Concejo: diez bloques, entre aliados y monobloques

El Concejo Deliberante de Salta oficializó la conformación de sus diez bloques políticos, un mapa legislativo marcado por la fragmentación, aunque con mayoría oficialista, y la presencia mayoritaria de espacios unipersonales. Por Salta (del intendente Emiliano Durand) y La Libertad Avanza quedaron como las principales fuerzas dentro del recinto. La perlita: Pablo López, exlibertario, se armó su monobloque.
La presidencia quedó a cargo de Darío Madile, la vicepresidencia primera quedó en manos de José García y la vicepresidencia segunda, con Rodrigo Pérez Quinteros.
1) Por Salta – 6 integrantes
• Darío Madile
• Eliana Chuchuy
• Gustavo Farquharson
• Alicia Vargas
• Víctor Lamberto
• Camila Lobo
2) La Libertad Avanza – 5 integrantes
• Laura Jorge Saravia
• María Florencia León
• Rodrigo Pérez Quinteros
• Carlos Casasola
• Erika Nievas
3) Yo Participo – 2 integrantes
• José García
• José Luis Arias
4) Juntos – 2 integrantes
• Agustina Álvarez Eichele
• Gonzalo Nievas
5) Pulso Colectivo – 1 integrante
• Malvina Gareca
6) Gustavo Sáenz Conducción – 1 integrante
• Inés Bennasar
7) Vamos Alta – 1 integrante
• Laura García
8) Memoria y Movilización – 1 integrante
• David Leiva
9) Libertad y Progreso – 1 integrante
• Pablo López
10) Unión Cívica Radical (UCR) – 1 integrante
• Ángel Ortiz