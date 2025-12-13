La vacunación contra el virus sincicial comenzará en enero: una estrategia para proteger a los recién nacidos

A partir del 12 de enero de 2026, la Argentina dará inicio a una nueva fase en la estrategia nacional de vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), un paso crucial para enfrentar los riesgos que este virus representa para la salud infantil. La medida, impulsada por el Ministerio de Salud de la Nación, tiene como objetivo proteger a los recién nacidos de las complicaciones respiratorias graves asociadas con este virus, especialmente durante los primeros seis meses de vida.

El VSR es una de las principales causas de infecciones respiratorias bajas en lactantes, lo que genera una fuerte presión sobre el sistema de salud, especialmente en las guardias pediátricas durante la temporada de circulación del virus. Bronquiolitis, que es la manifestación más común del VSR, ha sido históricamente un problema importante en hospitales de todo el país, generando miles de internaciones cada año.

Sin embargo, lo que preocupa aún más a los especialistas es el impacto a largo plazo que las infecciones por VSR pueden tener en los niños, ya que se ha asociado con un mayor riesgo de sibilancias recurrentes y el desarrollo de asma en la infancia. Ante esta situación, la estrategia nacional se enfoca en vacunar a las mujeres embarazadas entre las semanas 32 y 36 de gestación, así como a aquellas que se encuentren en los primeros seis meses de embarazo. Lo positivo es que no se requiere una orden médica para recibir la vacuna, solo basta con presentar el certificado que indique la semana de gestación.

Transferencia de inmunidad: un paso clave

Una de las características más innovadoras de esta estrategia es el enfoque en la vacunación materna, que permite transferir inmunidad al bebé mientras está en el útero. Esta política tiene como objetivo proteger al recién nacido desde su nacimiento, minimizando significativamente el riesgo de contraer bronquiolitis grave, neumonía y otras complicaciones respiratorias en los primeros meses de vida. Esta medida, además de ser una política de salud pública preventiva, busca aliviar la presión sobre las guardias pediátricas y optimizar los recursos del sistema de salud, a menudo saturado durante los picos de circulación del virus.

Resultados positivos del año anterior

En 2025, más de 178.000 dosis de la vacuna contra el VSR fueron aplicadas, alcanzando al 65% de la población objetivo. El resultado preliminar de esta campaña fue un impacto positivo en las estadísticas de salud pública. Según los datos oficiales, se logró una reducción del 62% en las hospitalizaciones asociadas al VSR y una disminución del 70% en los ingresos a terapia intensiva de bebés menores de seis meses. Estos números reflejan la efectividad de la vacuna en la prevención de enfermedades graves en los recién nacidos, lo que demuestra que esta estrategia es clave para la protección de los más vulnerables.

Argentina, líder en la región

Argentina se posiciona como uno de los países pioneros en América Latina en la implementación de la vacuna contra el VSR durante la gestación, destacándose por su compromiso en reducir las complicaciones respiratorias en los primeros meses de vida de los bebés. Esta estrategia de vacunación materna ha sido reconocida a nivel regional como un modelo de salud pública que ha logrado resultados significativos, no solo en la reducción de la morbilidad, sino también en la mejora de los sistemas sanitarios de las provincias.

Con la vacunación contra el VSR, el Ministerio de Salud se anticipa a la temporada de riesgo, tomando medidas proactivas para proteger a los recién nacidos y aliviar la carga sobre los servicios de salud. Esta estrategia integral es un claro ejemplo de la importancia de la prevención, que puede marcar la diferencia en la vida de los más pequeños, garantizando su bienestar durante los primeros meses críticos de vida.