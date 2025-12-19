El Senado posterga la reforma laboral para febrero y hoy se concentra en el Presupuesto 2026

La Libertad Avanza sufrió en el Senado un fuerte revés ya que debió demorar hasta el 10 de febrero el debate en sesión de la reforma laboral porque aún no tiene el respaldo de los bloques dialoguistas para aprobarla antes de fin de año, como pretendía el Gobierno.

La decisión fue comunicada por la presidenta del bloque de LLA, Patricia Bullrich, tras confirmar que ya había logrado el dictamen de mayoría, al abrir la reunión plenaria de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.

Bullrich también anunció que el Gobierno hará una convocatoria a extraordinarias entre el 1 y el 27 de febrero, donde se buscará aprobar en el Senado la reforma laboral y los cambios en la ley de Glaciares.

La exministra de Seguridad anunció la postergación de la reforma laboral luego de una reunión que mantuvo en Casa de Gobierno con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; los ministros del interior, Diego Santilli, y de Economía, Luis Caputo, y el asesor Santiago Caputo.

La ley de leyes

Bullrich también informó que el Senado debatirá este jueves en comisiones el Presupuesto 2026 y la reforma del Régimen Penal Tributario, que el oficialismo quiere tratar en una sesión el 26 de diciembre.

A las 9 tendrá lugar el debate por el Régimen Penal Tributario, en tanto a las 10 será el turno del proyecto de Presupuesto 2026.

Los proyectos de Presupuesto y de reforma del Régimen Penal Tributario fueron aprobados en la madrugada de ayer en Diputados.

Dictamen del Presupuesto

El oficialismo convocó para las 10 a la comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside el libertario Ezequiel Atauche, con el fin de emitir hoy dictamen del Presupuesto 2026.

El dictamen que se emitirá respetará el texto aprobado en Diputados, donde el Gobierno no pudo lograr la derogación de las leyes de Universidades y Discapacidad ya que se rechazó el capítulo 11 donde se incluía esa propuesta.

Si bien en Casa de Gobierno se había evaluado la posibilidad de introducir nuevamente ese capítulo que también incluía las deudas de Cammesa con las empresas eléctricas, la restricciones a la ley de zonas fría y la coparticipación federal de la Ciudad de Buenos Aires, voceros legislativos señalaron que se emitirá el dictamen sin cambios.

De esta manera, el dictamen que se buscará aprobar en la sesión del 26 de diciembre se convertirá en ley y luego el Gobierno tendrá que definir qué medidas toma sobre la aplicación de esas leyes -universidades y discapacidad-, que hoy no se están instrumentando bajo el argumento de que no se definió el financiamiento de esas partidas.

La CGT se atribuyó la demora

La CGT se atribuyó la demora en el tratamiento de la reforma laboral y afirmó que las "masivas movilizaciones" en todo el país "pusieron de manifiesto el rechazo contundente hacia esa iniciativa de parte de las y los trabajadores argentinos".

Este jueves, la central obrera se movilizó a Plaza de Mayo contra la reforma laboral y anticipó que esa medida fue el primer paso de un "plan de lucha" que culminará en un "paro nacional".

En un comunicado, la CGT interpretó el cambio del debate para el 10 de febrero como "un primer paso indispensable hacia una discusión técnicamente seria y políticamente responsable del tema, que permita involucrar la opinión de todos los actores fundamentales, sobre todo empleadores y trabajadores".

"Las masivas y contundentes movilizaciones llevadas a cabo convocadas por nuestras organizaciones gremiales. En Defensa del Trabajo y la Dignidad, tanto en Plaza de Mayo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también en las distintas ciudades del país, pusieron de manifiesto el rechazo contundente hacia esa iniciativa de parte de las y los trabajadores argentinos", destacó.