Jalil define la primera minoría en Diputados

A un día de la elección de autoridades en la Cámara de Diputados, todavía se mantiene la incógnita si Libertad Avanza (LLA) alcanzará su objetivo de convertirse en la primera minoría, ya que ello depende de si el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, finalmente decide romper con el bloque peronista.

Por ese motivo todas las miradas están dirigidas a Jalil. Unión por la Patria (UxP) tenía hasta el momento 96 escaños y LLA 94, con lo cual si se van tres de los cuatro catamarqueños, el oficialismo conseguirá su objetivo de controlar las comisiones, que son claves para la sanción de las leyes que impulsa el Gobierno.

Jalil tenía decidido desde la semana pasada romper con el bloque de Fuerza Patria (UxP) y lo iba a concretar el viernes último, pero se demoró debido a que busca convencer a Claudia Palladino, quien es cercana a Lucía Corpacci, según fuentes legislativas.

Hoy se develará la incógnita porque este martes se reunirá la bancada peronista que tomará el nombre de Fuerza Patria, y allí se confirmará el número definitivo que tendrá ese bloque, que preside Germán Martínez.

En ese encuentro también se definirá si la bancada contará con la presencia de los santigueños y catamarqueños, y se decidirá si Martínez continuará al frente del bloque o se elegirá algún otro diputado más alejado del kirchnerismo y más cercano a los gobernadores.

De todas maneras, los bloques no pueden demorarse más allá de esta noche o mañana a primera hora, debido a que la sesión preparatoria se efectuará mañana a las 13, y en la cual jurarán los 127 diputados electos en octubre y se definirán las autoridades del cuerpo por el próximo año.

La reelección de Menem está asegurada pero la vicepresidencia primera dependerá de que el oficialismo consiga o no la primera minoría, ya que si tiene más diputados que Fuerza Patria podrá imponer a Luis Petri para secundar al dirigente riojano. En ese caso la vicepresidencia segunda le corresponderá a Fuerza Patria y la tercera aún recién se resolverá cuando se terminen de definir los bloques de Provincias Unidas y de Innovación Federal (País Federal), ya que dependerá de cuál de las dos bancadas se convierta en tercera fuerza.

Otros bloques

El nuevo bloque de gobernadores del norte que buscan armar los mandatarios de Salta Gustavo Sáenz; Misiones, Hugo Passalacqua; y de Tucumán, Osvaldo Jaldo, aguardan la decisión de su par de Catamarca Raúl Jalil para avanzar en el armado de ese interbloque que busca convertirse en la tercera fuerza.

A su vez, Provincias Unidas recién se terminará de armar mañana ya que siguen las negociaciones entre los diputados que responden a los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; y de Córdoba, Martin Llaryora, con los de Encuentro Federa y los radicales de Evolución para confluir en una sola bancada, ya que hay diferencias sobre la presidencia.