El gobernador Pullaro advierte sobre fondos para obras

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, criticó la asignación de recursos nacionales para infraestructura vial y ratificó el rechazo de su bloque a recortes en educación y discapacidad, tras la aprobación del Presupuesto 2026 en el Senado.

Pullaro advirtió que el monto destinado por el Ejecutivo para todo el país es menor a la inversión provincial en rutas y señaló que el deterioro de la red nacional será inevitable bajo estas condiciones.

Durante un acto en la Estación Policial Sudoeste, el mandatario detalló la postura de sus legisladores frente al proyecto oficial: "Nuestro bloque se opuso al artículo 30, que tenía que ver fundamentalmente con el desfinanciamiento de la ley de discapacidad y el de la educación pública".

Enfatizó la necesidad de que el Presupuesto contemple las acreencias que el Estado central mantiene con las provincias.

Al respecto, sostuvo: "Queríamos que se contemple la deuda que tiene Nación con muchas provincias, entre ellas Santa Fe, la cual es sumamente importante, referida a la deuda de la caja de jubilación y del pacto fiscal".

En materia de obra pública, Pullaro comparó las cajas de ambas administraciones y lamentó las proyecciones para el año entrante: "Nosotros hubiésemos querido que haya mayor presupuesto para infraestructura vial. El Gobierno tiene para todo el país menos presupuesto que lo que nosotros tenemos para reparar rutas en Santa Fe".