Nacionales

Cámara de Diputados: Biella, Flores y Zapata juraron como legisladores por Salta en el Congreso

Salta renovó su presencia en la Cámara Baja con la jura de Bernardo Biella, Gabriela Flores y Carlos Zapata, quienes se incorporan a los legisladores que continúan en funciones hasta 2027: Pablo Outes, Yolanda Vega y Julio Moreno. La sesión estuvo marcada por la presencia del presidente Javier Milei y su círculo más cercano en el balcón del recinto.
Miércoles, 03 de diciembre de 2025 14:43
La Cámara de Diputados vivió este miércoles una jornada clave con la jura de los tres nuevos diputados nacionales por Salta, quienes se suman a los otros tres legisladores que mantienen su mandato hasta 2027. El acto, cargado de clima político, tuvo un condimento especial: en el balcón del recinto estuvieron presentes el presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei, el ministro del Interior Diego Santilli y el jefe de Gabinete Manuel Adorni, marcando el peso político de la ceremonia.

Por La Libertad Avanza, asumieron la periodista Gabriela Flores —que ocupa la banca de Emilia Orozco, recientemente jurada como senadora— y Carlos Zapata, quien renovó su mandato y continuará en el mismo bloque que integra con Julio Moreno. Los tres se incorporan como parte de la estrategia libertaria para ampliar su presencia en la Cámara Baja que obtuvo la primera minoría.

Por el lado del oficialismo provincial, el médico Bernardo Biella prestó juramento e ingresará al bloque Innovación Federal, espacio donde ya trabajan Pablo Outes y Yolanda Vega, ambos con mandato vigente hasta 2027. Así, el bloque suma volumen político y representación salteña con un perfil federal y de agenda propia.

"Por la familia salteña y por un país más federa, si juro", señaló Biella. 

Con estas incorporaciones, Salta queda representada por seis diputados nacionales: Flores, Zapata, Moreno, Biella, Outes y Vega. La nueva composición anticipa un período legislativo intenso, en un Congreso que será escenario central de las reformas que impulsa el Gobierno nacional y de las discusiones clave para las provincias.

 

 

 

 

 

Temas de la nota

Temas de la nota

