30 de Diciembre, Salta, Argentina
ANDIS
21 años de cromañón
año nuevo chino 2026
Empresas y negocios 2025
Gobierno de Javier Milei
Metán
Minería Salta
Nacionales

El jefe de la UIF viaja a Estados Unidos para rastrear maniobras de lavado vinculadas a la AFA

Paul Starc viajará a los Estados Unidos la primera semana de 2026 para reunirse con el organismo de inteligencia financiera del Tesoro norteamericano.
Martes, 30 de diciembre de 2025 16:48
El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paul Starc, viajará a los Estados Unidos la primera semana de 2026 para reunirse con el FinCEN, el organismo de inteligencia financiera del Tesoro norteamericano.

El objetivo es cruzar datos en el marco de la investigación sobre los movimientos financieros de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), supo la Agencia Not

Starc espera acceder a los nombres de los beneficiarios finales detrás de un entramado de sociedades en Florida, Georgia y Delaware, a través de las cuales se habrían desviado millones de dólares provenientes de partidos amistosos de la Selección y contratos de sponsoreo.

Se sospecha que Tourprodenter LLC, administrada por la pareja del empresario Javier Faroni, funcionó como una "cáscara" sin empleados ni estructura para captar ingresos de la Scaloneta tras el Mundial de Qatar.

En las últimas horas, la Justicia allanó la casa de Faroni y le prohibió la salida del país cuando intentaba viajar a Uruguay.

La investigación detectó al menos otras cinco entidades jurídicas vinculadas a dirigentes de la AFA con cuentas en bancos de primer nivel de EEUU.

Bajo el convenio de colaboración UIF-FinCEN, Argentina busca desarmar la "ingeniería societaria" diseñada para ocultar a los verdaderos destinatarios del dinero desviado.

