Ajustes en la balanza turística

El resultado de la balanza turística mostró un giro relevante y ya no refleja una salida tan elevada de divisas, luego de una revisión metodológica impulsada por el secretario de Turismo, Daniel Scioli, ante el ministro de Economía, Luis Caputo. El pedido derivó en un cambio en la forma en que el Banco Central publica los datos vinculados a los gastos de los argentinos en viajes al exterior.

La modificación impacta de lleno en las cifras de 2025. Con la metodología anterior, la salida de dólares por turismo emisivo se estimaba en US$13.350 millones, mientras que con el nuevo criterio se reduciría a US$10.241 millones, una baja del 23%. El ajuste se explica porque el Central dejó de computar como turismo una serie de consumos realizados en el exterior que no están directamente vinculados a viajes.

Hasta ahora, las estadísticas incluían gastos como suscripciones a plataformas digitales, servicios de streaming y compras bajo la modalidad "puerta a puerta" en sitios de comercio electrónico, rubros que crecieron con fuerza durante el año. Según Scioli, esa falta de discriminación distorsionaba la lectura real de los dólares que efectivamente salen del país por consumos turísticos con tarjeta.

Con datos acumulados hasta noviembre, los egresos se reducen un 23%, mientras que los ingresos no muestran cambios significativos. De ese modo, el déficit de la balanza turística también se ajustó: pasó de US$9.983 millones con la antigua medición a US$6.935 millones con la nueva. Scioli destacó que se trata de la primera actualización metodológica en 15 años y agradeció al BCRA y a su presidente, Santiago Bausili, por el informe.