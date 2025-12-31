La venta de combustibles cayó fuerte en noviembre

La venta de combustibles al público evidenció señales claras de enfriamiento en noviembre. En todo el país se comercializaron 1.376.311 metros cúbicos, lo que representó una caída interanual de 6,51% en comparación con el mismo mes de 2024.

La baja también se reflejó en la comparación mensual. Frente a octubre, la demanda descendió 1,67%, aun teniendo en cuenta que noviembre tuvo un día menos, según el informe del portal Surtidores.

Volúmenes que no logran recuperar los niveles del año pasado

El retroceso confirma una tendencia que se repite a lo largo de 2025, con volúmenes que no logran recuperar los niveles del año pasado y el análisis por tipo de combustible deja un dato contundente: el gasoil Grado 2, el más utilizado por camiones, maquinaria agrícola y transporte de cargas, fue el gran perdedor del mes.

Sus ventas se derrumbaron 18,63% interanual, al pasar de 419.816 metros cúbicos en noviembre de 2024 a 341.607 en el mismo mes de 2025.

La magnitud de la caída contrasta con el desempeño del gasoil premium. El gasoil Grado 3 mostró una leve suba del 0,5%,lo que refuerza una tendencia que se viene observando desde el año pasado: los combustibles de mayor calidad resisten mejor la contracción del consumo.

Algo similar ocurrió con las naftas. Mientras que la nafta súper cayó 3,42%, la nafta premium registró un aumento del 1,08% interanual. En el total, las ventas de naftas retrocedieron 2,29%,muy por debajo del derrumbe registrado en el gasoil, que acumuló una baja del 11,78%..

El mapa en rojo

De las 24 jurisdicciones del país, solo una logró crecer en términos de consumo: Formosa, con una suba del 1,1% interanual. En el otro extremo, las caídas más pronunciadas se dieron en Córdoba (-13,72%), Santa Cruz (-12,22%) y Jujuy (-11,31%), provincias donde el consumo está muy ligado a la actividad productiva, industrial y al transporte. El retroceso también se reflejó en las ventas por empresa. YPF volvió a encabezar el ranking, con 766.294 metros cúbicos vendidos, que representa más de la mitad del total comercializado en el país en noviembre. Detrás se ubicaron Shell (304.148), Axion (170.288) y Puma Energy (73.398). Sin embargo, al comparar con noviembre de 2024, todas las compañías mostraron caídas, salvo Gulf, que logró un crecimiento interanual del 14,61%.