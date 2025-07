Polémica por examen de residencias médicas

Médicos recién recibidos salieron duro al cruce del Gobierno tras la decisión de anular las evaluaciones de residentes con los puntajes más altos, en medio de sospechas de fraude, y reclamaron que se revierta la medida.

El médico Juan Ignacio Sole, quien rindió el examen de residencias y sacó un 87 sobre 100, se quejó: "Nos están llevando puestos a un montón de gente honesta".

"Todo esto arrancó por una denuncia nuestra, de Médicos Argentinos, donde en grupos de Facebook médicos extranjeros decían que compraron las respuestas en el exterior", explicó en radio Rivadavia.

"Anormal desde el principio"

Sole remarcó: "Empezamos a ver que había algo anormal apenas rendimos el examen, cuando subieron las notas y se vio que un montón de médicos extranjeros con promedio 4, hicieron 94 sobre 100".

Y agregó: "De las 256 personas a las que quieren hacer rendir de nuevo, 150 son extranjeros".

"Lo que dijo el Ministro de Salud, Mario Lugones, me pareció perfecto, pero pido que no nos lleven puestos a médicos honestos", sostuvo, y subrayó: "No es un reclamo por xenofobia. Queremos que se investigue".

La médica Maira Iglesias Ramos, que sacó 91 sobre 100, dijo: "Ayer pensé en irme del país". Egresada con Diploma de Honor de la UBA, expresó entre lágrimas: "el país tendría que estar orgulloso de nosotros, no deberíamos ser sospechosos de fraude".

El Gobierno anuló el examen al detectar un "patrón de desempeño anómalo" en postulantes de universidades extranjeras.