Resucitaron los plazos fijos en dólares

Los bancos salieron a la caza de todos aquellos clientes que compran dólares. La estrategia que eligieron fue seducirlos con un aumento en la tasa de los plazos fijos en moneda norteamericana.

No es casualidad que los bancos hayan elegido esta inversión para atraer clientes. El plazo fijo es una de las operaciones más populares para los ahorristas "conservadores" que no quieren riesgos con su dinero y que se confirman con ganar una pequeña cifra. A ello hay que sumarle que desde que se eliminó el cepo cambiario, son cada vez más las personas que compran dólares y la idea es que no los guarden bajo el colchón.

Según un relevamiento hecho sobre los bancos más importantes del país, la tasa de plazo fijo en dólares para depósitos a 30 días, o más, ha aumentado en la mayoría de las entidades. Una de las modificaciones más notorias ha sido la del Banco Nación, que de un momento a otro pasó de pagar un 0,50% a ofrecer 2,50% de ganancia anual. En otras entidades, las tasas son : Banco BBVA: 1,25%, Banco Ciudad: 0,10%, Banco Galicia: 2,40%, Banco Patagonia: 1,25%, Banco Santander: 0,05%, Banco Hipotecario: 0,25% y Banco Macro: 1,75% de interés anual para cada plazo fijo a 30 días.