Pese a la polémica, el Gobierno por ahora descarta la salida de Cúneo Libarona del Gabinete

El video que se viralizó en las últimas horas y que muestra al ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, ofreciendo servicios y contactos a Tim Ballard, un polémico activista, para "mejorar su imagen", parece no preocupar al presidente Javier Milei que descarta correrlo del Gabinete, en esta oportunidad, y contraataca a los periodistas que lo difundieron.

Luego de que se lo viera al ministro ofrecerle a Ballard su influencia directa en otros poderes del Estado con reuniones con jueces y acceso a los medios de comunicación, una importante fuente de Casa Rosada reveló que el abogado permanecerá -por ahora- en su cargo y sostuvo que el fragmento del intercambio con el estadounidense se dio en el marco de "una reunión oficial".

"(Jorge) Rial y Mauro De Federico lo difaman. Recortaron un fragmento de la grabación para tergiversarlo y hacerlo quedar como una cámara oculta cuando fue una reunión oficial", sintetizó un funcionario a esta agencia respecto a los comunicadores que difundieron las imágenes.

Lo cierto es que el intercambio del Cúneo Libarona con el ex agente federal, conocido por la película “Sonido de Libertad”, despertó el rechazo de la oposición que salió a exigir su renuncia.

La posibilidad no solo no está en carpeta sino que alteraría los planes de la gestión. "Es un fragmento de un video. No hay que tomarlo solo como eso. No lo van a correr y no va a haber aclaraciones", anticipó otra voz del Gabinete.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, el mandatario no solicitó explicaciones respecto al tema, y por el momento, no tiene pensado aplicar la famosa guillotina para correrlo del cargo. Por los pasillos de Balcarce 50, sobrevuela la idea que el nombre del mediático abogado podría integrar la lista de los reajustes en el equipo que hará el Poder Ejecutivo post elecciones nacionales del 26 de octubre.

Con ese plan en mente, los interlocutores violetas ensayan un argumento para correr al ministro del centro de la escena, mantenerlo en su lugar sin grandes sobresaltos, y eximirlo de responsabilidades. Incluso hay quienes se atreven a destacar la figura de Ballard en la escena de la derecha internacional.

Sin embargo, hay voces en las filas libertarias que admiten que el ofrecimiento a Ballard para “cambiar ese malentendido que hubo en el país” sobre su figura fue "un horror", aunque reafirman que, por estas horas, seguirá al frente de la cartera que lleva a Sebastián Amerio, ladero del asesor presidencial, Santiago Caputo, como el ministro en las sombras.

Pese a que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, supo alertar al mandatario para que evitara a Tim Ballard, luego de que se difundiera una foto juntos en el marco de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), a raíz de las denuncias que acumula en su contra por abuso sexual, en las filas de La Libertad Avanza minimizan el cruce.

"Tuvo un entredicho con Patricia Bullrich porque intentó meterse en la investigación del caso Loan sin ser autorizado, pero no más que eso", explicaron.

Lo cierto es que en una entrevista que concedió al canal NG Federal en abril último, la funcionaria remarcó que Ballard “tiene 23 causas por abuso, fue echado de todas las organizaciones de lucha contra la trata de las que había sido parte”, y que impidió que se entrevistase con el mandatario.

Al respecto, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, sostuvo que Cúneo Libarona se limitó a conversar sobre un tema que es de preocupación y aseguró que no tiene nada que reprocharle al ministro. "No vi el video, pero no creo que le ofrezca su servicios", descartó.

"(El ministro de Justicia) Conversó sobre un tema que es preocupación, que casualmente se vio ahora. Se acaba de ver un caso que pasó en la Argentina donde una señora divorciada lo denuncia a su ex marido, por abuso de sus hijos y ahora el hijo acaba de reconocer que fue un abuso de la madre", ejemplificó en declaraciones a CNN Radio.