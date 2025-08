Milei proyecta ser reelecto en 2027 y volvió a cargar contra Villarruel

El presidente Javier Milei sostuvo anoche que piensa en reformas para un próximo mandato, dado que proyecta que en 2027 va a conseguir su reelección. "En el ´27 voy a ser reelecto", sentenció tras ser consultado si daba por hecho que va a gobernar en el próximo período presidencial, durante una entrevista en el canal de streaming Neura.

También, el mandatario volvió a apuntar contra su vicepresidenta Victoria Villarruel al remarcar que "la traidora dio lugar a una sesión ilegal para que rompan el equilibrio fiscal", en relación a la discusión en el Senado semanas atrás en la que la oposición convirtió en ley un aumento para jubilados y otras iniciativas.

En otro tramo, embistió contra el kirchnerismo, cuando señaló que "el 60 por ciento de la deuda es de los `kukas`, deuda que hoy es de 450 mil millones de dólares", y agregó: "Son una secta los `kukas`, no importa que el dato sea bueno, dicen ´está todo mal´ y listo".

De la entrevista participó además el ministro de Economía, Luis Caputo, quien fue consultado por la suba del dólar durante la jornada: "En 18 meses ya pasó tres o cuatro veces. La Argentina no está acostumbrada a que el tipo de cambio flote, que es que puede subir o bajar. Tenemos controlada la cantidad de dinero, la flotación ahora funciona igual que en un país normal".

Milei, por su parte, acotó que la suba del divisa tuvo detrás a sectores ligados al kirchnerismo e incluso señaló: "Mandan a la basura de (el economista estadounidense Joseph) Stiglitz a pronosticar el apocalipsis", mientras que también lo acusó de recibir dinero de ese sector político.

El jefe de Estado también rechazó las críticas de la oposición que plantea que sus políticas económicas llevarían a la pobreza: "Nosotros queremos un país donde el PBI sea de 80 mil dólares como Estados Unidos, pero no se alcanza de un día para el otro".

Caputo y el dólar

Por otra parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, minimizó ayer la fuerte suba que mostró la cotización del dólar en los últimos días y aseguró que "muchos deciden cubrirse porque hablan del 'riesgo kuka'" de cara a las elecciones legislativas de octubre próximo.

Tras una jornada cambiaria complicada, que llevó la cotización de la divisa a la zona de los $1.400, Caputo y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, participaron en el programa "Las Tres Anclas", que se emite por el canal de streaming oficialista Carajo.

"Ante el riesgo kuka, o la incertidumbre política, algunos deciden cubrirse, y no es nada que no hayamos visto, ni que no hayamos esperado", dijo el ministro sobre la fuerte suba del dólar oficial registrada este jueves.

La presencia de Caputo y Bausili juntos se produjo como una reacción a que en julio el dólar subió 13,6% y llegó a los $1.380 para la venta en bancos y casas de cambio.

Ante ese escenario, Caputo garantizó que "no hay motivos" para preocuparse por esta escalada de la divisa norteamericana.

Y pidió recordar que "en febrero el dólar llegó más o menos a estos niveles. Después, en julio de 2024, llegó a $1.400, era el momento en que decían que no íbamos a llegar de ninguna manera a un acuerdo con el Fondo, que nos habíamos peleado... Después volvió a pasar lo mismo en marzo de este año, cuando se decía que el Fondo nos pedía una devaluación".