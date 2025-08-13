¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
13 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

criptoescándalo por $Libra
Cámara de Diputados de la Nación
Elecciones legislativas 2025
Copa Argentina 2025
Acciones de YPF
Youth Assembly AFS
Travel Sale 2025
Elecciones legislativas 2025
Crimen en Solidaridad
criptoescándalo por $Libra
Cámara de Diputados de la Nación
Elecciones legislativas 2025
Copa Argentina 2025
Acciones de YPF
Youth Assembly AFS
Travel Sale 2025
Elecciones legislativas 2025
Crimen en Solidaridad

DÓLAR OFICIAL

$1330.00

DÓLAR BLUE

$1330.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Nacionales

Subastarán maquinaria de Lázaro Báez

El remate se hará por la quiebra de Austral Construcciones.
Miércoles, 13 de agosto de 2025 02:16
Parte de la maquinaria de Austral que se rematará.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El Juzgado Nacional en lo Comercial N° 28, a cargo interinamente del juez Jorge S. Sícoli y con Secretaría N° 55 a cargo de Pablo D. Bruno, informó que el próximo 25 de septiembre se realizará la subasta de bienes de Austral Construcciones S.A., en el marco de su quiebra, correspondientes al obrador central ubicado sobre la Ruta Nacional 3 en Río Gallegos y a un predio en cercanías de El Calafate.

El remate, que comenzará a las 9.30 en la Dirección de Subastas Judiciales de Jean Jaurés 545, estará a cargo de los martilleros Pedro Gonzales Chaves, Ariel Keller y Guillermo Riguera, e incluirá 28 lotes de maquinaria vial como cargadoras, compactadoras, pavimentadoras, motoniveladoras, excavadoras, repuestos, tanques de combustible, áridos, tuberías, estructuras metálicas y mobiliario, entre otros. Estos bienes se exhibirán el 19 y 20 de septiembre.

Además, se subastarán dos camiones tractores de carretera —un Ford Cargo 1730 de 2005 y un Iveco 450E32T de 2009— localizados en la Estancia Río Bote, en mal estado y sin exhibición previa.

Las ventas serán al contado y en pesos, al mejor postor, con una comisión del 10% más IVA y un arancel del 0,25% para la Corte Suprema.

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD