12°
15 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Corte Suprema de Justicia de la Nación
Elecciones en Bolivia
mercado cambiario BCRA
inseguridad en barrio Santa Lucía
Elecciones legislativas 2025
Elecciones legislativas 2025
Terminal de General Güemes
violencia barrial
Causa Vialidad

Nacionales

Duro revés: el Sr. Tabaco debe pagar US$ 1.000 millones

La Corte declaró constitucional el impuesto que por años no pagó.
Viernes, 15 de agosto de 2025 01:40
Pablo Otero, el "Señor del Tabaco".
La Corte Suprema de Justicia le dio un durísimo golpe judicial a Tabacalera Sarandí y a su dueño, Pablo Otero, conocido como el "Señor del Tabaco". Por unanimidad, el máximo tribunal declaró constitucional el impuesto mínimo al tabaco y, en consecuencia, la empresa deberá pagar una deuda de más de 1.000 millones de dólares que acumuló con el fisco desde 2018.

Según se supo, el fallo, que contó con la firma de Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y tres conjueces, desestimó todos los argumentos de la empresa, que se había amparado en cautelares judiciales durante años para no pagar el tributo.

El eje central de la decisión de la Corte fue que Tabacalera Sarandí no pudo probar que la ley que estableció el impuesto mínimo fuera "irrazonable" o afectara su derecho a la propiedad. Los jueces sostuvieron que el Poder Judicial no debe evaluar los impactos económicos de los impuestos, ya que eso es una facultad de los otros poderes del Estado.

El caso se inició en 2018, cuando Tabacalera Sarandí se presentó en la Justicia para no pagar el impuesto, argumentando que era una pequeña Pyme y que el tributo le impedía competir.

 

