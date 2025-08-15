¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

12°
15 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Corte Suprema de Justicia de la Nación
Elecciones en Bolivia
mercado cambiario BCRA
inseguridad en barrio Santa Lucía
Elecciones legislativas 2025
Elecciones legislativas 2025
Terminal de General Güemes
violencia barrial
Causa Vialidad
Nacionales

Karina avaló que el PRO se sume a la mesa bonaerense

El PRO y LLA esbozan un plan de trabajo de cara al 7 de septiembre.
Viernes, 15 de agosto de 2025 01:40
Karina Milei dio el visto bueno para que se sume Ritondo.
La secretaria general de la Presidencia y titular de La Libertad Avanza (LLA), Karina Milei, habilitó ayer al PRO a sumarse a la mesa de coordinación bonaerense para diseñar el plan de cara a la elección del 7 de septiembre.

Cristian Ritondo, titular del PRO en la provincia, debutó en la cuarta edición del intercambio entre ambos espacios que tiene lugar desde hace dos semanas en el salón Norte, ubicado en el primer piso de la Rosada.

De esta manera, el plantel fijo que debate la ingeniería proselitista los lunes y miércoles de cada semana suma a un nuevo interlocuto. Ya con la bendición de la menor de los Milei, Ritondo se reúne con el asesor presidencial Santiago Caputo y el titular bonaerense de LLA, Sebastián Pareja.

El armador del interior Eduardo "Lule" Menem no formó parte del intercambio ya que, abocado al cierre de las listas nacionales, recibió a la misma hora al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio.

Ritondo se mostró conforme con el lugar que los libertarios le asignaron a su espacio en el acuerdo. "Estamos trabajando muy bien, hace tiempo. Hicimos el acuerdo, los nombres nuestros que integran las listas se saben: Diego (Santilli), Alejandro (Finocchiaro) y Florencia (De Sensi)", aseveró sobre las listas nacionales camino a las legislativas del 26 de octubre.

 

Temas de la nota

