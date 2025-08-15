"Corténse la mano antes de votar una ley contra Salta"

El gobernador Gustavo Sáenz lanzó ayer un mensaje político directo a los legisladores nacionales durante la inauguración de la nueva Terminal de Ómnibus de General Güemes: "Les pido desde lo más profundo del corazón que se corten la mano cuando tengan que levantarla para votar alguna ley que vaya en contra de Salta. Primero están los salteños, primero Salta", dijo.

Desde un escenario montado en el flamante edificio, el mandatario provincial llamó a "defender los intereses de la provincia" y a "dejar de lado las peleas" internas. "No dejemos que quienes recorren el obelisco determinen cuáles son las necesidades de los salteños, porque somos nosotros quienes las vivimos y las sufrimos", sostuvo.

Con un tono firme, Sáenz enfatizó: "Se los digo con absoluta convicción y con autoridad moral: nunca me colgué del saco ni de la pollera de nadie. Estoy aquí porque me bendijeron los salteños y cuento con la bendición de Dios". Y llamó: "A ponerse el poncho en el corazón y a defender Salta de una vez por todas".

La terminal, dijo, es una obra esperada durante años y estratégica para la provincia por la ubicación de Güemes. Destacó que comenzó con fondos nacionales pero fue finalizada con recursos provinciales: "Quiero decirles que esta obra es de Salta, fue pagada y terminada por los salteños. No le debemos nada a nadie, la hicimos con mucho sacrificio, dándole la importancia que tiene la palabra empeñada. Hoy puedo decir con la frente bien en alto: palabra empeñada, palabra cumplida".

Sáenz enfatizó que la nueva terminal es "la casa de los güemenses. La hicieron ustedes con su sacrificio y nosotros priorizando nuestra palabra".

El gobernador agradeció a la comunidad y a todos los que aportaron al proyecto: "Esta obra es una promesa de todos y cada uno de los que tuvieron la posibilidad de pasar por este lugar, pero también un anhelo, una pelea constante de muchos intendentes, de muchos legisladores. Y digo claramente: más allá de a quién le toca inaugurar, todos de una u otra forma aportaron su granito de arena para que sea realidad. Las obras quedan y trascienden, los hombres se van", reflexionó.

La terminal

El nuevo edificio cuenta con una superficie de 1.900 metros cuadrados, sistema cerrado de videovigilancia y de audio integral. Tiene capacidad para 13 dársenas para colectivos, siete boleterías, área cubierta de espera, sector gastronómico, grupos sanitarios públicos, locales comerciales, sala de lactancia y espacio para niños, entre otras áreas.

El proyecto comprendió la repavimentación de calles contiguas al predio, playa de estacionamiento y la intervención en el exterior de los espacios públicos para brindar mejor circulación y accesibilidad para los usuarios. Si bien el proyecto original se inició con un presupuesto menor, el costo final de la terminal -con redeterminación de precios y obras adicionales- superaría los $1.100 millones.

Del acto también participaron el vicegobernador Antonio Marocco, los ministros de Infraestructura, Sergio Camacho y de Economía, Roberto Dib Ashur; otros ministros y funcionarios del Gobierno de Salta, intendentes, legisladores nacionales, provinciales y municipales.