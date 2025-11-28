Patricia Bullrich advirtió que investigará la “transparencia de la AFA” desde el Senado

La senadora electa por La Libertad Avanza (LLA) Patricia Bullrich adelantó que desde el Congreso buscará “estudiar la transparencia” dentro de la Asociación del Fútbol Argentina (AFA).

En medio de la enemistad del Gobierno con el presidente de la entidad, Claudio “Chipi” Tapia, dibido a las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), cuya reglamentación está frenada por una medida cautelar de la Justicia, Bullrich expresó: “Yo lo digo como senadora. Yo lo estuve estudiando. La AFA es una asociación sin fines de lucro que tiene el monopolio de todo. ¿Por qué tiene el monopolio de todo? ¿Cómo es la democracia interna? ¿Cómo es el sistema de elección?".

“Acá hay muchas irregularidades y yo me voy a concentrar en el Senado para estudiar la transparencia de una asociación que no es cualquier asociación, es la AFA”, enfatizó la senadora que este viernes juró por su banca.

Bullrich fue consultada sobre si le parecería correcto que la AFA fuera intervenida: “No lo puedo decir porque no lo hemos hablado. Lo estoy estudiando desde la perspectiva legal porque hoy juro. Entonces, voy a tener la posibilidad de que en la Argentina pensemos en la transparencia".

"Muchas veces pensamos que las instituciones son los tres poderes, pero hay muchas instituciones en la Argentina que se mueven como si nada hubiera cambiado. Y las cosas se están cambiando”, sostuvo en declaraciones radiales.

En medio de la polémica por el trofeo que se le entregó a Rosario Central y la sanción a Estudiantes, la ex ministra de Seguridad señaló: “No puede ser que todos saben que hay hijos y clubes que están acomodados, estadios que están acomodados".

"Hay un montón de irregularidades que son vox populi. Esta cosa de atar a los clubes, de darle determinado beneficio, discrecionalidad...acá los clubes más chicos están atados a la discrecionalidad de la AFA”.