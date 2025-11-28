PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
30°
28 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Kala la detective
Estudiantes de La Plata
Especial
"Salteños en la historia"
Rosario de Lerma
Chile
Javier Milei
Política
Kala la detective
Estudiantes de La Plata
Especial
"Salteños en la historia"
Rosario de Lerma
Chile
Javier Milei
Política

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR BLUE

$1435.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Nacionales

Patricia Bullrich advirtió que investigará la “transparencia de la AFA” desde el Senado

Antes de asumir, la senadora recién jurada anticipó que irá contra el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.
Viernes, 28 de noviembre de 2025 16:00
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

 La senadora electa por La Libertad Avanza (LLA) Patricia Bullrich adelantó que desde el Congreso buscará “estudiar la transparencia” dentro de la Asociación del Fútbol Argentina (AFA).

Notas Relacionadas

En medio de la enemistad del Gobierno con el presidente de la entidad, Claudio “Chipi” Tapia, dibido a las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), cuya reglamentación está frenada por una medida cautelar de la Justicia, Bullrich expresó: “Yo lo digo como senadora. Yo lo estuve estudiando. La AFA es una asociación sin fines de lucro que tiene el monopolio de todo. ¿Por qué tiene el monopolio de todo? ¿Cómo es la democracia interna? ¿Cómo es el sistema de elección?".

“Acá hay muchas irregularidades y yo me voy a concentrar en el Senado para estudiar la transparencia de una asociación que no es cualquier asociación, es la AFA”, enfatizó la senadora que este viernes juró por su banca.

Bullrich fue consultada sobre si le parecería correcto que la AFA fuera intervenida: “No lo puedo decir porque no lo hemos hablado. Lo estoy estudiando desde la perspectiva legal porque hoy juro. Entonces, voy a tener la posibilidad de que en la Argentina pensemos en la transparencia". 

"Muchas veces pensamos que las instituciones son los tres poderes, pero hay muchas instituciones en la Argentina que se mueven como si nada hubiera cambiado. Y las cosas se están cambiando”, sostuvo en declaraciones radiales.

En medio de la polémica por el trofeo que se le entregó a Rosario Central y la sanción a Estudiantes, la ex ministra de Seguridad señaló: “No puede ser que todos saben que hay hijos y clubes que están acomodados, estadios que están acomodados". 

"Hay un montón de irregularidades que son vox populi. Esta cosa de atar a los clubes, de darle determinado beneficio, discrecionalidad...acá los clubes más chicos están atados a la discrecionalidad de la AFA”.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD